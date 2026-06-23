Después del Lamborghini y el Honda, La Flaca Verónica vuelve al lujo con este espectacular auto

Eduardo López Cardoso, más conocido como La Flaca Verónica o El Flaco, volvió a prender las redes con un nuevo juguetico de lujo: un BMW X6 blanco que no tardó en presumir en sus historias de Instagram.

El influencer cubano mostró primero el carro con un enorme lazo verde sobre el capó. También subió otras imágenes desde el interior, al volante, con los tatuajes a la vista y toda la vibra de estreno.

Y no hablamos de cualquier auto. El BMW X6 M Sport es uno de esos modelos que gritan lujo desde lejos, con precios que en Estados Unidos arrancan por encima de los 78,000 dólares y pueden subir bastante según la versión.

El estreno llega después de meses moviditos para El Flaco. Primero fue el Lamborghini Urus, luego el famoso Honda negro que desató burlas en redes, y ahora este BMW con el que parece decir: tranquilidad, que aquí todavía hay nivel.

Captura de Instagram / Eduardo

En abril, muchos se sorprendieron al verlo pasar del Lamborghini a un Honda, sobre todo después de que se supiera que había vendido el lujoso carro al cantante Wow Popy. Las bromas no faltaron, pero El Flaco se lo tomó con humor y hasta dijo que solo le había «cambiado las llantas» al Lamborghini.

Todo aquello ocurrió tras su mediática separación de Juliette Valle, una ruptura que él mismo llegó a describir como uno de los momentos más difíciles de su vida. Incluso confesó que frenó la compra de una casa porque la estaba pensando para formar una familia con ella.

Pero parece que El Flaco ya está en otra. En las últimas semanas fue visto en Miami junto a Rachel Cruz, lo que disparó rumores de nuevo romance, mientras Juliette también ha seguido adelante con su propia vida, nueva relación y casa comprada.

Ahora, con BMW nuevo, posibles nuevos amores y mucha atención encima, La Flaca Verónica vuelve a captar la atención de todos. Después del capítulo Lamborghini-Honda, este estreno suena a mensaje claro: el Flaco cambió de etapa, pero no de gusto por los carros caros.