Después del Lamborghini y el Honda, La Flaca Verónica vuelve al lujo con este espectacular auto

Eduardo López Cardoso, más conocido como La Flaca Verónica o El Flaco, volvió a prender las redes con un nuevo juguetico de lujo: un BMW X6 blanco que no tardó en presumir en sus historias de Instagram.
El influencer cubano mostró primero el carro con un enorme lazo verde sobre el capó. También subió otras imágenes desde el interior, al volante, con los tatuajes a la vista y toda la vibra de estreno.
Y no hablamos de cualquier auto. El BMW X6 M Sport es uno de esos modelos que gritan lujo desde lejos, con precios que en Estados Unidos arrancan por encima de los 78,000 dólares y pueden subir bastante según la versión.
El estreno llega después de meses moviditos para El Flaco. Primero fue el Lamborghini Urus, luego el famoso Honda negro que desató burlas en redes, y ahora este BMW con el que parece decir: tranquilidad, que aquí todavía hay nivel.
En abril, muchos se sorprendieron al verlo pasar del Lamborghini a un Honda, sobre todo después de que se supiera que había vendido el lujoso carro al cantante Wow Popy. Las bromas no faltaron, pero El Flaco se lo tomó con humor y hasta dijo que solo le había «cambiado las llantas» al Lamborghini.
Todo aquello ocurrió tras su mediática separación de Juliette Valle, una ruptura que él mismo llegó a describir como uno de los momentos más difíciles de su vida. Incluso confesó que frenó la compra de una casa porque la estaba pensando para formar una familia con ella.
Pero parece que El Flaco ya está en otra. En las últimas semanas fue visto en Miami junto a Rachel Cruz, lo que disparó rumores de nuevo romance, mientras Juliette también ha seguido adelante con su propia vida, nueva relación y casa comprada.
Ahora, con BMW nuevo, posibles nuevos amores y mucha atención encima, La Flaca Verónica vuelve a captar la atención de todos. Después del capítulo Lamborghini-Honda, este estreno suena a mensaje claro: el Flaco cambió de etapa, pero no de gusto por los carros caros.
Preguntas Frecuentes sobre La Flaca Verónica y su nuevo BMW X6
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo auto de La Flaca Verónica?
El nuevo auto de La Flaca Verónica es un BMW X6 blanco. Este modelo es un BMW X6 M Sport, conocido por su lujo y alto costo, con precios que empiezan por encima de los 78,000 dólares en Estados Unidos.
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¿Por qué La Flaca Verónica dejó el Lamborghini Urus?
La Flaca Verónica vendió su Lamborghini Urus al cantante Wow Popy. El cambio a un Honda desató burlas en redes, pero Eduardo López Cardoso, conocido como La Flaca Verónica, respondió con humor a las críticas.
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¿Qué impacto tuvo la ruptura con Juliette Valle en la vida de La Flaca Verónica?
La ruptura con Juliette Valle fue descrita por La Flaca Verónica como uno de los momentos más difíciles de su vida. Incluso frenó la compra de una casa porque la estaba pensando para formar una familia con ella. A pesar de eso, ahora parece haber superado esa etapa.
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¿Tiene La Flaca Verónica un nuevo romance?
En las últimas semanas, La Flaca Verónica fue vista en Miami junto a Rachel Cruz, lo que ha disparado rumores de un nuevo romance. La aparición pública con Rachel Cruz sugiere un posible nuevo amor, aunque La Flaca Verónica no ha confirmado oficialmente la relación.
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