¿Nuevo amor para La Flaca Verónica? Captan a Eduardo Kuch con una joven en Miami y estallan los rumores

La Flaca Verónica, el influencer cubano Eduar Kuch, fue captado este jueves caminando junto a una joven en un centro comercial de Miami, en imágenes que circulan en Instagram y que han desatado una ola de comentarios entre sus seguidores.

Las fotos, publicadas por la cuenta @un_martitodurako8_live_oficial cmuestran a ambos de espaldas, caminando muy juntos mientras él carga bolsas.

La joven que lo acompaña es Rachel Cruz, cuya cuenta de Instagram es @rachecruzz. Su perfil, con 94,700 seguidores, indica ubicación en Miami y el dato clave que la vincula a Eduar Kuch es que entre sus seguidores figura @eduar_kuch, el usuario oficial de La Flaca Verónica.

En el mismo período en que fueron captados en el mall, Rachel Cruz publicó una historia de Instagram tomándose una selfie en el espejo de lo que parece ser una tienda de ropa, con crop top blanco, jeans rotos y un bolso MCM, lo que sugiere que ambas publicaciones corresponden a la misma salida.

El avistamiento llega apenas tres semanas después de que La Flaca Verónica se describiera públicamente como «felizmente tranquilo, soltero y enfocado en el contenido» en una entrevista con el canal Ernesto Behind The Scenes, donde habló por primera vez con profundidad sobre el impacto emocional de su ruptura con Juliette Valle.

En esa entrevista, calificó la separación como «el peor momento» de su vida y confesó que no firmó la compra de una casa que tenía prácticamente lista porque la estaba haciendo pensando en formar una familia con ella. También declaró: «Creo en el amor, pero no en las personas. Las personas traicionan».

La ruptura definitiva entre La Flaca Verónica y Juliette Valle fue confirmada por Miguelín en vivo el 20 de noviembre de 2025, siendo la tercera separación documentada desde que la relación se hizo pública en junio de 2024.

Tras esa ruptura, La Flaca Verónica tomó la polémica decisión de sacar a Juliette Valle del podcast «De La Vida» en diciembre de 2025, lo que desató una tormenta de críticas con etiquetas como #TeamJuliette y #QueVuelvaJuliette.

Los comentarios en la publicación viral no se hicieron esperar. Miguelín David no dudó en comentar el post diciendo: «El flaco Es azúcar lo que tiene para el marti»,.

Este avistamiento en Miami es la primera señal pública de que el influencer cubano podría haber superado la ruptura, apenas meses después de describir ese período como el más difícil de su vida.