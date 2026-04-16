Llueven burlas y críticas en redes: El Flaco dice adiós a su Lamborghini Urus y aparece en un Honda

El influencer cubano El Flaco, cuyo nombre real es Eduardo López Cardoso, dejó atrás su Lamborghini Urus y apareció esta semana conduciendo un Honda negro, lo que desató una avalancha de comentarios y hasta burlas en redes sociales.

Fue su amigo Miguelín quien encendió la mecha al publicar un video con El Flaco al volante del Lambo y la canción de José José "Lo que no fue no será".

Captura Instagram / Miguelín David

Luego compartió otra historia con el influencer manejando el Honda y el texto: "Se puso raro el toro de la Lamborghini", usando el emoji en referencia al toro que es el logo de la marca italiana.

El Flaco respondió al asunto con humor y sin esquivar el tema dijo bromeando que le había cambiado las llantas al Lamborghini.

Captura Instagram / Miguelín David

El interior del Honda —captado en una historia de Instagram de El Flaco— muestra un volante con el logo cromado de la marca, costuras naranjas, controles multifunción y un panel digital con indicadores en verde que sugieren que podría tratarse de un modelo híbrido.

Captura Instagram / eduar_kuch

El influencer cubano Un Martí To Durako amplificó la noticia con una publicación sobre el cambio de auto, incluyendo que el nuevo dueño del Lamborghini Urus es el cantante Wow Popy, y los comentarios no tardaron en llegar cargados de opiniones de todo tipo.

Algunos usuarios apuntaron directamente a la separación de El Flaco con la modelo e influencer cubana Juliette Valle como posible causa del cambio: "Ven que malo es depender de las mujeres", escribió uno. "Los que dependen de las mujeres les pasa esto", sumó otro.

Otros aprovecharon para reflexionar sobre los hábitos de gasto de los cubanos en el exilio: "Mira que hay gente que no aprende, vienen a este país a especular, señores, en Cuba andaban con una chancleta mete dedo", escribió un usuario. "El cubano quiere gastar más de lo que gana", sentenció otro.

No faltaron los consejos: "Compren lo que pueden pagar, muchachos, por eso es mejor andar en algo más viejito pero cachete, bendiciones".

La primera vez que El Flaco apareció con el Lamborghini Urus fue en marzo pasado, y en ese momento también le llovieron críticas por ostentar un vehículo cuyo precio ronda entre los 230,000 y los 280,000 dólares.

Pese a las especulaciones sobre su situación económica, El Flaco parece tomarse el asunto con la misma ligereza con que respondió sobre su Lamborghini: "No está, se fue y se llevó mi corazón".