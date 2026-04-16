Llueven burlas y críticas en redes: El Flaco dice adiós a su Lamborghini Urus y aparece en un Honda

El influencer cubano El Flaco, cuyo nombre real es Eduardo López Cardoso, dejó atrás su Lamborghini Urus y apareció esta semana conduciendo un Honda negro, lo que desató una avalancha de comentarios y hasta burlas en redes sociales.
Fue su amigo Miguelín quien encendió la mecha al publicar un video con El Flaco al volante del Lambo y la canción de José José "Lo que no fue no será".
Luego compartió otra historia con el influencer manejando el Honda y el texto: "Se puso raro el toro de la Lamborghini", usando el emoji en referencia al toro que es el logo de la marca italiana.
El Flaco respondió al asunto con humor y sin esquivar el tema dijo bromeando que le había cambiado las llantas al Lamborghini.
El interior del Honda —captado en una historia de Instagram de El Flaco— muestra un volante con el logo cromado de la marca, costuras naranjas, controles multifunción y un panel digital con indicadores en verde que sugieren que podría tratarse de un modelo híbrido.
El influencer cubano Un Martí To Durako amplificó la noticia con una publicación sobre el cambio de auto, incluyendo que el nuevo dueño del Lamborghini Urus es el cantante Wow Popy, y los comentarios no tardaron en llegar cargados de opiniones de todo tipo.
Algunos usuarios apuntaron directamente a la separación de El Flaco con la modelo e influencer cubana Juliette Valle como posible causa del cambio: "Ven que malo es depender de las mujeres", escribió uno. "Los que dependen de las mujeres les pasa esto", sumó otro.
Otros aprovecharon para reflexionar sobre los hábitos de gasto de los cubanos en el exilio: "Mira que hay gente que no aprende, vienen a este país a especular, señores, en Cuba andaban con una chancleta mete dedo", escribió un usuario. "El cubano quiere gastar más de lo que gana", sentenció otro.
No faltaron los consejos: "Compren lo que pueden pagar, muchachos, por eso es mejor andar en algo más viejito pero cachete, bendiciones".
La primera vez que El Flaco apareció con el Lamborghini Urus fue en marzo pasado, y en ese momento también le llovieron críticas por ostentar un vehículo cuyo precio ronda entre los 230,000 y los 280,000 dólares.
Pese a las especulaciones sobre su situación económica, El Flaco parece tomarse el asunto con la misma ligereza con que respondió sobre su Lamborghini: "No está, se fue y se llevó mi corazón".
Preguntas Frecuentes sobre el Cambio de Auto de El Flaco
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué El Flaco cambió su Lamborghini por un Honda?
El cambio de auto de El Flaco ha sido tema de especulación en redes sociales. Algunos usuarios lo relacionan con su separación de la modelo Juliette Valle, mientras que otros opinan que podría tratarse de una decisión económica o personal. El propio influencer se ha tomado el asunto con humor, sin dar una explicación concreta.
¿Quién es el nuevo dueño del Lamborghini Urus de El Flaco?
El nuevo propietario del Lamborghini Urus es el cantante Wow Popy. El influencer Un Martí To Durako fue quien amplificó esta información en redes sociales. Los comentarios y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, generando opiniones diversas sobre el cambio.
¿Qué modelo de Honda conduce ahora El Flaco?
El nuevo auto de El Flaco es un Honda negro, cuyo interior sugiere que podría ser un modelo híbrido. Las características incluyen un volante con el logo cromado de Honda, costuras naranjas y un panel digital con indicadores en verde.
¿Cómo ha reaccionado El Flaco ante las críticas por su cambio de auto?
El Flaco se ha tomado las críticas con humor y ligereza. Ha bromeado sobre el tema, diciendo que solo le cambió las llantas al Lamborghini. Su respuesta refleja una actitud despreocupada ante los comentarios de las redes sociales.
¿Qué opinan los usuarios sobre el cambio de auto de El Flaco?
Las opiniones en redes sociales son variadas. Algunos usuarios critican los hábitos de gasto de los cubanos en el exilio, mientras que otros ofrecen consejos financieros. En general, el cambio ha generado una amplia gama de reacciones, desde burlas hasta reflexiones sobre el consumo ostentoso.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.