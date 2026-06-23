"¿Qué hago en esta situación?": El divertido dilema de Claudia Artiles al ver a Marlon de la mano con una amiguita

Los hijos crecen más rápido de lo que muchos padres quisieran, y Claudia Artiles acaba de vivir uno de esos momentos que mezclan ternura, sorpresa y muchas risas.
La influencer cubana compartió una historia en Instagram que enterneció a sus seguidores. En el video aparece su pequeño Marlon caminando tranquilamente de la mano con una amiguita mientras ambos avanzan juntos por un pasillo, protagonizando una escena que derritió corazones.
Junto a las imágenes, Claudia escribió una divertida pregunta que seguramente más de una madre entenderá a la perfección: "¿Qué hago en esta situación?", acompañada de varios emojis que reflejaban su mezcla de asombro y resignación ante el crecimiento de su hijo.
Aunque se trata de una inocente amistad infantil, la escena no pasó desapercibida para la creadora de contenido, quien decidió compartir el momento con sus seguidores, provocando sonrisas y comentarios llenos de cariño.
La publicación demuestra una vez más cómo los pequeños momentos cotidianos suelen convertirse en los más especiales. Y es que para muchos padres, ver a sus hijos crear sus primeros vínculos de amistad puede resultar tan emocionante como inesperado.
Mientras Marlon caminaba de la mano de su compañerita con total naturalidad, Claudia parecía asumir con humor que su pequeño ya comienza a dar señales de independencia, aunque todavía le queden muchos años por delante antes de pensar en romances.
Lo cierto es que la tierna escena se convirtió en uno de esos instantes familiares que hacen sonreír a cualquiera y que recuerdan lo rápido que pasa el tiempo.
Preguntas frecuentes sobre Claudia Artiles y su hijo Marlon
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Claudia Artiles y por qué es conocida?
Claudia Artiles es una influencer cubana que ha ganado popularidad en redes sociales por compartir su vida diaria y su experiencia como madre de un niño con síndrome de Down, llamado Marlon. Su contenido suele centrarse en momentos familiares llenos de ternura y mensajes de amor e inclusión.
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¿Cómo reaccionó Claudia Artiles ante las críticas sobre la crianza de su hijo Marlon?
Claudia Artiles ha enfrentado repetidamente las críticas sobre su rol como madre con respuestas contundentes y llenas de humor. Ella suele responder mostrando momentos felices y de aprendizaje de Marlon, subrayando los avances del niño en su desarrollo y defendiendo su derecho a no publicar todos los aspectos de su vida privada.
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¿Qué dijo Claudia Artiles sobre el crecimiento de su hijo Marlon?
Claudia Artiles compartió con humor y ternura un momento especial al ver a su hijo Marlon de la mano con una amiguita. La influencer expresó sorpresa y resignación ante lo rápido que está creciendo su hijo, destacando que estos pequeños momentos son los que más emocionan a los padres.
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¿Cómo ha impactado Marlon en la comunidad de seguidores de Claudia Artiles?
Marlon, el hijo de Claudia Artiles, se ha convertido en un personaje querido por la comunidad de seguidores de la influencer. Sus momentos de ternura, carisma y avances en su desarrollo han enternecido a muchos, convirtiéndolo en una figura emblemática de amor e inclusión en las redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.