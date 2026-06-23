"¿Qué hago en esta situación?": El divertido dilema de Claudia Artiles al ver a Marlon de la mano con una amiguita

Claudia Artiles se emociona con el gesto de su hijo Marlon

Los hijos crecen más rápido de lo que muchos padres quisieran, y Claudia Artiles acaba de vivir uno de esos momentos que mezclan ternura, sorpresa y muchas risas.

La influencer cubana compartió una historia en Instagram que enterneció a sus seguidores. En el video aparece su pequeño Marlon caminando tranquilamente de la mano con una amiguita mientras ambos avanzan juntos por un pasillo, protagonizando una escena que derritió corazones.

Junto a las imágenes, Claudia escribió una divertida pregunta que seguramente más de una madre entenderá a la perfección: "¿Qué hago en esta situación?", acompañada de varios emojis que reflejaban su mezcla de asombro y resignación ante el crecimiento de su hijo.

Captura Instagram / Claudia Artiles

Aunque se trata de una inocente amistad infantil, la escena no pasó desapercibida para la creadora de contenido, quien decidió compartir el momento con sus seguidores, provocando sonrisas y comentarios llenos de cariño.

La publicación demuestra una vez más cómo los pequeños momentos cotidianos suelen convertirse en los más especiales. Y es que para muchos padres, ver a sus hijos crear sus primeros vínculos de amistad puede resultar tan emocionante como inesperado.

Mientras Marlon caminaba de la mano de su compañerita con total naturalidad, Claudia parecía asumir con humor que su pequeño ya comienza a dar señales de independencia, aunque todavía le queden muchos años por delante antes de pensar en romances.

Lo cierto es que la tierna escena se convirtió en uno de esos instantes familiares que hacen sonreír a cualquiera y que recuerdan lo rápido que pasa el tiempo.