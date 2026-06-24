Acusan a cubano contratista de FedEx de robar zapatillas Nike valuadas en $36,000 en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

Reinier Sánchez Hurtado, un cubano que trabajaba como contratista de la compañía de transporte y mensajería FedEx, fue arrestado la semana anterior en Miami Beach acusado de traficar con zapatillas Nike robadas, con un valor estimado de $36,000, según informó la Policía de Medley.

El arresto de Sánchez Hurtado, de 46 años, se realizó el miércoles 17 de junio como resultado de una amplia investigación criminal iniciada hace varios meses por detectives de la Policía de Medley.

El cubano enfrenta cargos por tráfico de propiedad robada, según el informe de arresto citado por el canal televisivo Local 10 News.

La detención quedó registrada en un video filmado por un dron del Departamento de Policía de Miami Beach, que ha sido difundido por los medios de prensa.

El caso se originó tras una denuncia formal que el equipo de seguridad de FedEx presentó ante la Policía de Medley el 3 de marzo, después de detectar una cadena de robos en una instalación de distribución en Medley, en el condado de Miami-Dade, que se remontaba a 2024.

Antes de contactar a las autoridades, el propio departamento de seguridad de la empresa realizó una investigación interna y colocó dispositivos de rastreo GPS dentro de cajas de zapatos para dar seguimiento a los envíos, lo que condujo a los investigadores hasta la vivienda de Sánchez Hurtado en Miami.

Según el informe de arresto, el acusado trabajaba para un contratista de FedEx Ground y era el responsable de supervisar a los conductores asignados a las rutas de entrega afectadas en la instalación de Medley.

FedEx concluyó que Sánchez Hurtado presuntamente operaba junto a otros dos sospechosos, todos empleados vinculados al esquema de robo, quienes en conjunto desviaron mercancía por aproximadamente $36,000 hacia el mercado negro.

El sargento Luis Rivera, portavoz de la Policía de Medley, describió el caso como un esquema organizado: «El cargo principal es tráfico de propiedad robada. Estamos hablando de posiblemente $36,000 en mercancía sustraída».

El calzado Nike de alta gama, destinado a tiendas minoristas del área de Miami, nunca llegó a su destino.

El arresto se produjo de forma coordinada entre varias agencias luego de que la Policía de Miami Beach detuviera a Sánchez Hurtado en una parada de tráfico rutinaria, lo que alertó de inmediato a los detectives de Medley.

Estos coordinaron con el Centro de Inteligencia en Tiempo Real del Departamento de Policía de Miami Beach y la Unidad Táctica de Robo del Departamento de Policía de Miami para localizar el vehículo del sospechoso cerca de la intersección de la calle 14 y Drexel Avenue y ejecutar la detención.

El sargento Rivera destacó la colaboración entre cuerpos policiales del condado: «Eso es lo hermoso de Miami-Dade. Todas las agencias trabajan juntas para poner a los sospechosos bajo custodia».

FedEx confirmó en una breve declaración este martes que Sánchez Hurtado ya no trabaja para la compañía. «Estamos al tanto del arresto de un conductor proveedor de servicios por parte del Departamento de Policía de Miami Beach, y este individuo ya no presta servicios en nombre de FedEx. Otras preguntas deben dirigirse a las autoridades policiales», puntualizó el comunicado.

La investigación permanece activa para determinar si hay más mercancía involucrada y si otras personas participaron en los robos.

Este caso se suma a una serie de arrestos por robos de carga protagonizados por empleados de empresas de logística en el sur de Florida. En marzo, se registró un espectacular robo de casi dos millones de dólares en iPhones en una instalación de FedEx en Doral. Un mes antes, un cubano que trabajaba como repartidor vinculado a Amazon fue arrestado en Miami-Dade acusado de robar paquetes destinados a clientes; mientras que en un caso similiar, en mayo de 2025, otro repartidor cubano de esta misma empresa fue detenido en Miami-Dade por robar mercancía valorada en $45,000.