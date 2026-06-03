Cubana acusada de falsificar cheques por más de $46,000 en joyería de Hialeah donde trabajaba

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Una cubana, exempleada de una joyería de Hialeah, está acusada de falsificar decenas de cheques para robar más de $46,000 a la propietaria del negocio, donde trabajó menos de un mes, informaron las autoridades.

La Policía de Hialeah arrestó el lunes por la noche a Geydis Cabrera, cubana de 39 años residente en esa ciudad del sur de Florida, por los cargos de hurto mayor en tercer grado, falsificación de documentos y fraude organizado, según consta en el informe de arresto.

A Cabrera se le acusa de falsificar alrededor de 90 cheques y robar 46,455 dólares a la dueña de Casa Joyero Miami, una joyería ubicada en la calle West 49th de Hialeah, donde se desempeñó como representante de ventas entre octubre y noviembre de 2025.

La propietaria del negocio le emitió un único cheque legítimo por $800 como pago, pero al revisar sus registros bancarios en febrero de 2026 descubrió cerca de 90 cheques adicionales que nunca autorizó.

Los investigadores emitieron una citación judicial al banco Wells Fargo y confirmaron que 57 cheques, cada uno por $815, habían sido depositados en una cuenta perteneciente a Cabrera.

Según el informe de arresto, la acusada habría falsificado los cheques, los extendió a nombre de varias personas y los cobró sin el consentimiento de la dueña.

La propietaria del establecimiento, Ehybi Cepero Díaz, dijo a Univision 23 que también se realizaron pagos electrónicos directos desde la cuenta bancaria del negocio. «Falsificaron la firma, falsificaron la letra, todo lo falsificaron y fueron sacando y sacando dinero, que era depositado a través de la aplicación móvil, y el banco nunca nos alertó de nada», afirmó.

Cepero detectó movimientos irregulares en sus cuentas y denunció el caso ante la Policía de Hialeah el 18 de febrero pasado, meses después de que Cabrera dejara de trabajar en la joyería, pues el fraude continuó incluso tras el fin del empleo.

Declaró que la pérdida total para su negocio rondó los $80,000, aunque la cifra verificada judicialmente asciende a $46,455.

«Su objetivo fue ese: llegar, vender, cobrar, y ella no fue ni a robar prendas, ella fue por un pez más gordo», afirmó Cepero al canal de televisión.

«Verla en la calle o verla en las redes sociales, como si nada, después de hacer tanto daño a un negocio de cubanos, casualmente de su mismo país, que venimos a echar para adelante, a emprender; entonces te abran las puertas y tú no sepas aprovechar las oportunidades, este país no es para personas así», concluyó Cepero.

Las autoridades emitieron una orden de búsqueda y localización, y el lunes por la noche detuvieron a Cabrera en su domicilio en Hialeah, de donde fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade.

Cabrera enfrenta tres cargos: hurto mayor en tercer grado, emisión de documento falsificado y fraude organizado por entre $20,000 y $50,000, este último un delito de segundo grado bajo la ley de Florida que puede conllevar hasta 15 años de prisión.

En su comparecencia ante el tribunal este martes, la acusada rechazó categóricamente todos los cargos. Se le fijó una fianza de $15,000, pero tiene una orden de retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

En septiembre de 2025, una cubana empleada de una joyería en Miami fue arrestada por robar prendas de oro en el negocio.