Camila Arteche gana el Premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Madrid

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La actriz cubana Camila Arteche se alzó con el Premio a Mejor Actriz en Cortometrajes del Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid (FICIMAD) 2026, por su interpretación en el cortometraje Boxeadora, dirigido por Oldren Ángel Romero.

El anuncio oficial llegó el lunes a través de la cuenta de Instagram del festival, un día después de que FICIMAD celebrara su sexta edición, la más ambiciosa de su historia, en el Salón de Actos Carlos Saura de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

El jurado del festival destacó que Arteche ofrece «una actuación poderosa, matizada y profundamente conmovedora», en la que su personaje encarna «una fortaleza inseparable de su vulnerabilidad», logrando una interpretación que «resonó profundamente» entre los miembros del jurado.

«Boxeadora es un poderoso himno a la libertad interior y a la capacidad humana de renovarse», señala la publicación del festival.

La propia actriz celebró el galardón en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a su equipo: «¡Felicidades equipazo!», escribió en sus historias de Instagram.

Boxeadora utiliza la figura simbólica de una boxeadora para explorar la resiliencia, la sanación y la libertad interior. Según la declaración del director citada por el festival, la obra «está dedicada a las mujeres valientes y a todos los que han enfrentado la adversidad y encontrado la fuerza para seguir adelante», y recuerda que «la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte esencial de ser humano».

Este no es el primer reconocimiento internacional que cosecha Arteche por este mismo cortometraje. En junio de 2022 ya había ganado el premio a Mejor Actuación en el Hollywood North Film Awards, lo que convierte a Boxeadora en una de las obras más premiadas de su carrera.

Titulada de la Escuela Nacional de Artes (ENA) de La Habana, Arteche atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales en 2026: además de este galardón en Madrid, protagoniza la serie internacional Coolie, presentada en el Miami Film Festival en abril de este año, donde interpreta a una mujer en la Cuba del siglo XIX.

FICIMAD 2026 proyectó 31 películas con entrada gratuita a lo largo de diez horas, con participación de cineastas de Polonia, Grecia, Georgia, Estados Unidos, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, consolidándose como uno de los escaparates del cine independiente más relevantes del panorama madrileño.