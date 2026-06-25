Arrestado cubano por intentar desalojar con un cuchillo a dos personas de apartamento en Downtown Miami

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Un ciudadano cubano fue arrestado este lunes luego de irrumpir en un apartamento de un edificio en Downtown Miami, donde tomó un cuchillo e intentó desalojar por la fuerza a sus dos ocupantes, causándoles heridas, según informó la Policía de Miami.

José Alejandro Ramírez, de 24 años, enfrenta cargos por allanamiento de vivienda a mano armada con agresión o lesiones, tras el violento incidente que desató en el apartamento 312 del complejo residencial Art Plaza, indicaron las autoridades.

El hecho abre la puerta a una posible deportación de Ramírez, debido a que sobre él pesa una retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que podría ponerlo bajo custodia una vez concluido su proceso penal.

Según los registros judiciales, él incidente ocurrió al mediodía del lunes, después de que una mujer vinculada al apartamento contrató a Ramírez para que expulsara a los inquilinos, porque se habían atrasado seis días en el pago del alquiler, declaró el oficial Michael Vega, portavoz de la Policía de Miami.

De acuerdo con la información preliminar del caso, la mujer rentaba el apartamento y habría subarrendado sin autorización a otras personas, lo que estaría prohibido por el contrato. Ella también fue arrestada.

«Este incidente ocurrió ayer, a las 12 de la tarde, cuando la dueña de un apartamento contrata a un muchacho que también ha sido arrestado para que fuera a su apartamento y sacara a las personas que estaban quedándose allí solo porque no le habían pagado la renta», explicó Vega.

Ramírez llegó al inmueble con llaves que le entregó la mujer, cogió un cuchillo de cocina y se dirigió a la habitación. Una de las víctimas, identificada como Vics Span, relató a Telemundo 51 que estaba comiendo en su cuarto cuando el hombre apareció de repente.

«Justo yo había salido para hacer unos mandados, había regresado y estaba de hecho comiendo un plato de carne con queso en mi apartamento, en mi cuarto, cuando de la nada veo que entra un hombre desconocido», contó Span.

Al ver que la víctima comenzaba a grabar el incidente con su teléfono, Ramírez soltó el cuchillo y se abalanzó sobre él. «Como que se espantó, porque no quería que hubiera videos o fotos. Tiró el cuchillo y se me tiró encima», relató Span.

Durante el forcejeo, Ramírez le golpeó la boca con la cabeza y le rompió un diente. El segundo ocupante, identificado como Jake, escuchó los gritos desde el baño y acudió a ayudar; entre ambos lograron someter al acusado y llamaron a la policía. La otra víctima resultó con una lesión menor en un dedo.

Los agentes encontraron en el apartamento las llaves y un cuchillo grande como evidencia, y revisaron el video grabado por Span, que mostraba a Ramírez entrando a la habitación, saltando a la cama y siendo inmovilizado.

Este miércoles, durante su comparecencia ante la jueza Mindy S. Glazer, la defensa argumentó que Ramírez tenía autorización para ingresar al inmueble porque le habían entregado las llaves. El argumento no prosperó: el tribunal se enfocó en el uso del cuchillo y ordenó que permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso penal en el condado de Miami-Dade. Enfrenta cargos de allanamiento armado con agresión o lesiones e intento de robo en vivienda con agresión o lesiones.

El caso pone de relieve un error legal de consecuencias graves: en Estados Unidos, ninguna persona puede desalojar a otra por la fuerza, independientemente de si posee llaves o alega autorización del arrendador. Los desalojos deben seguir un proceso judicial formal.

La retención migratoria de ICE sobre Ramírez agrava su situación. Una vez concluido su proceso penal estatal, el ciudadano cubano podría ser transferido a custodia federal y ser deportado a Cuba o a un tercer país.

En el contexto de la política de presión máxima de la administración Trump contra la inmigración ilegal, las detenciones de cubanos por ICE se dispararon un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en el país.