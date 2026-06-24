¿Acción militar en Cuba? Análisis que no puedes ignorar

El analista cubanoamericano Néstor T. Carbonell advirtió en una entrevista con CiberCuba que, si las negociaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no producen una verdadera apertura, «no se puede descartar la necesidad de algún tipo de acción militar complementaria de las gestiones diplomáticas porque el peligro es real y no se puede aplazar».

Carbonell, abogado, veterano de la Brigada 2506 y autor de «¿Por qué Cuba importa? Nuevas amenazas en el patio trasero de América», formuló ese planteamiento al ser preguntado sobre qué alternativas quedan si la vía diplomática fracasa.

Para el analista, la urgencia no admite demoras: «Si no aprovechamos esta oportunidad ahora, no solo está en peligro el presente y el futuro de Cuba en una situación humanitaria espantosa, está en peligro también el resto del hemisferio y está en peligro también la credibilidad de Estados Unidos de cara a las potencias extranjeras enemigas de este país».

El argumento central es que el mundo observa cómo reacciona Washington ante una amenaza instalada a 90 millas de su costa, y que esa respuesta tendrá consecuencias globales.

«Están observando una situación: ¿cómo reacciona en definitiva los Estados Unidos frente a un peligro a 90 millas de su costa? Y eso puede tener impacto y efecto en otras zonas del mundo de cara a esas potencias cuyo objetivo es tratar de suplantar a los Estados Unidos como líder del mundo en estos momentos», detalló.

Ese peligro tiene nombre y coordenadas precisas. Según el dossier de inteligencia que maneja Carbonell, en Cuba operan cuatro bases electrónicas de espionaje controladas por China que apuntan hacia el sureste de Estados Unidos, donde se concentra una gran cantidad de instalaciones militares.

Rusia, por su parte, mantiene dos estaciones GLONASS en la Isla -de «doble uso», capaces de interferir y monitorear satélites- además de emplazamientos similares en Venezuela y Nicaragua, configurando un triángulo estratégico en el hemisferio.

En mayo, funcionarios familiarizados con evaluaciones de inteligencia clasificadas de EE.UU. advirtieron que el espionaje chino y ruso en Cuba casi se triplicó desde 2023.

La entrevistadora Tania Costa le planteó entonces a Carbonell si le valdría la opción que el secretario de Estado Marco Rubio dejó abierta el 4 de junio ante el Congreso: que tecnócratas dentro del propio régimen inicien el camino hacia la democracia, al estilo de lo ocurrido en Venezuela.

Rubio reconoció entonces ante los legisladores que «existen determinados tecnócratas con los que se podría trabajar», aunque admitió no tener el nombre de una persona de confianza para liderar ese proceso.

El escepticismo de Carbonell ante esa vía se enmarca en un cuadro negociador estancado: el régimen ha liberado apenas 51 presos frente a más de 1,200 presos políticos reconocidos, y los expertos señalan que Díaz-Canel aplica una estrategia de dilación para llegar a las elecciones de medio término de noviembre sin ceder terreno real.

El Pentágono y el Comando Sur han iniciado ejercicios de planificación para escenarios de contingencia relacionados con Cuba, aunque no existe ninguna decisión de intervención tomada.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en la isla se agrava: 2 millones de personas afectadas, apagones de más de 30 horas seguidas y 96,000 cirugías aplazadas, una realidad que Carbonell califica de «situación humanitaria espantosa» y que, a su juicio, refuerza la necesidad de actuar antes de que el régimen agote el tiempo disponible.