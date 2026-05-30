ICE advierte: No disminuyen su ritmo en su misión de "expulsar a los criminales"

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó este sábado un mensaje en español desde su cuenta oficial en X (@DHSgov) en el que reafirmó que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantienen el ritmo de sus operaciones contra criminales en todo el país.

«Los héroes de @ICEgov no están disminuyendo su ritmo en su misión de expulsar a los criminales de nuestras comunidades y hacer que nuestra nación vuelva a ser SEGURA. Esta semana, ICE arrestó a asesinos, pedófilos, abusadores de menores y depredadores sexuales», señaló el DHS en la publicación.

El mensaje se produce un día después de que la Casa Blanca lanzara la polémica campaña «They Walk Among Us», que equipara a inmigrantes indocumentados con extraterrestres de ciencia ficción e incluye un mapa interactivo de arrestos en tiempo real.

Durante el fin de semana del 26 de mayo, ICE reportó el arresto de al menos 15 inmigrantes convictos, entre ellos 13 hombres y dos mujeres, provenientes de República Dominicana, China, Angola, México y varios países sudamericanos.

Entre los delitos de los arrestados figuran abuso sexual continuo de menores, agresión sexual agravada y asalto sexual criminal, con condenas previas en estados como Nueva York, Florida, Texas, Illinois y Minnesota.

El DHS describió a los detenidos del fin de semana como «pedófilos, desviados sexuales, secuestradores y otros matones violentos», según recogió Fox News.

Las operaciones forman parte de la campaña «Worst of the Worst», que la administración Trump utiliza para presentar sus redadas migratorias como una lucha contra la criminalidad. En ese marco, la Casa Blanca presentó el 20 de mayo al cubano Héctor Hechavarría Rivaflecha, con condenas por asesinato premeditado y agresión grave en Miami.

El 13 de mayo, ICE arrestó a tres cubanos con condenas por delitos graves contra menores, agresión y robo, y un día antes detuvo en Virginia a Eduardo Pérez Legrá, cubano con seis condenas por narcotráfico, hallado con fentanilo y cocaína.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, y 42,084 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.

A nivel nacional, Miami lidera las redadas migratorias con 120 arrestos diarios, según reportes de abril, mientras el zar fronterizo Tom Homan anunció en mayo la inminencia de deportaciones masivas.

Bajo la Operación Predator, ICE arrestó más de 2,000 depredadores de menores y delincuentes sexuales en menos de ocho meses, uno de los programas más citados por el DHS para justificar sus operaciones.

La meta oficial de la administración es deportar al menos un millón de personas por año fiscal, aunque en su primer año registró aproximadamente 600,000 deportaciones, mientras la República Dominicana acordó recibir deportados cada mes como parte de los pactos de deportación firmados con 27 países.