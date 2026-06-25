Colombia ya tiene nuevo presidente: Abelardo de la Espriella se impone al candidato de Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia declaró este miércoles a Abelardo De La Espriella presidente electo del país para el período 2026-2030, tras concluir el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio.

Según confirmó el escrutinio oficial del CNE recogido por BluRadio, la diferencia definitiva entre De La Espriella y su rival, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y delfín político del presidente saliente Gustavo Petro, quedó establecida en 251.854 votos.

La Comisión Escrutadora Nacional proclamó el resultado con estas palabras: «Se declara electo como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 por el Partido Movimiento Defensores de la Patria al doctor Abelardo de la Espriella. Y como vicepresidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 por el Movimiento o Grupo Defensores de la Patria al Dr. José Manuel Restrepo Abondano».

El escrutinio arrojó cifras definitivas mínimamente distintas al preconteo inicial: De La Espriella sumó 624 votos adicionales y cerró con 12.960.166 sufragios (49,66%), mientras que Cepeda perdió 400 y quedó en 12.708.312 (48,70%).

El total de votos escrutados alcanzó los 26.344.960, con una coincidencia del 99,9% entre el preconteo y el escrutinio oficial, lo que descartó cualquier alteración significativa de los resultados.

Cepeda había reconocido su derrota el mismo día de la elección. «He decidido aceptar el resultado y que De La Espriella es el nuevo presidente», declaró, calificándolo como un acto de responsabilidad democrática. El Pacto Histórico, a través de su apoderada Martha Bolívar, retiró formalmente todas las reclamaciones durante el proceso de escrutinio.

En contraste, Petro se negó a reconocer los resultados y arremetió en sus redes sociales contra el presidente electo. «El estatus de ciudadano de los EEUU del presidente Abelardo nos lleva dos siglos y medio atrás: al virreinato», escribió en su cuenta de X.

También afirmó: «Nunca tuvimos un sistema electoral tan vulnerable como el que tenemos hoy. Un sistema al servicio de uno de los candidatos».

La Misión de Observación Europea, encabezada por Esteban González Pons, descartó cualquier manipulación de datos electorales, desmontando las denuncias del mandatario saliente.

De La Espriella es abogado penalista, empresario y residente permanente de Estados Unidos, sin experiencia previa en cargos públicos.

Lidera el movimiento de derecha dura «Defensores de la Patria», fundado en 2025, y es admirador declarado de Donald Trump, quien respaldó su candidatura y lo felicitó tras la victoria prometiendo un segundo Plan Colombia con apoyo militar estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio también felicitó su elección.

Entre las propuestas más relevantes del presidente electo para la región figura la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como la sugerencia de que Cuba se convierta en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos al estilo de Puerto Rico.

Iván Cepeda, como candidato derrotado con más del 25% de los votos válidos, tendrá derecho a ocupar una curul en el Senado de la República, según el artículo 112 de la Constitución colombiana, y su fórmula vicepresidencial una en la Cámara.

De La Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia.