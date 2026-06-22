Trump celebra el fin de la era Petro en Colombia

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Donald Trump celebró este lunes la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia con un mensaje en Truth Social en el que lo llamó por su apodo y lo proclamó nuevo mandatario del país sudamericano.

«¡Felicitaciones a "El Tigre" Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí haberlo respaldado, y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países», escribió Trump en su red social a las 3:21 de la tarde.

El respaldo de Trump a De la Espriella no fue improvisado.

El 3 de junio lo calificó de líder «inteligente, fuerte y decidido» en su primera publicación de apoyo, y el 10 de junio prometió el «apoyo y la fuerza total» de Estados Unidos si el candidato ganaba el balotaje, mientras describía a su rival Iván Cepeda como «un marxista de izquierda radical».

El secretario de Estado Marco Rubio también se sumó a las felicitaciones.

Rubio llamó por teléfono a De la Espriella el domingo y publicó en X que «los mejores días de Colombia están por venir», prometiendo cooperación en seguridad regional, freno a la migración irregular hacia Estados Unidos y fortalecimiento de los lazos económicos.

La victoria de De la Espriella fue mucho más ajustada de lo que anticipaban las encuestas, que le daban entre cinco y siete puntos de ventaja.

Con el 99,58% de las mesas escrutadas, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo el 49,66% de los votos —aproximadamente 12,9 millones de sufragios— frente al 48,69% de Cepeda, con una diferencia de apenas unos 250,000 votos.

Gustavo Petro se negó a reconocer el preconteo, denunció «muchas irregularidades» y exigió esperar el escrutinio oficial, una actitud que ya había adoptado tras la primera vuelta del 31 de mayo y que no tiene precedentes en la historia democrática colombiana.

Las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea descartaron las acusaciones de fraude.

La OEA señaló que la jornada transcurrió «sin alteraciones de orden público», mientras la UE afirmó que «no ha habido fraude».

El senador electo Andrés Forero acusó a Petro de «ambientar un golpe de Estado», y el congresista Juan Carlos Lozada advirtió que si el presidente saliente mantiene esa postura «el país se incendia».

De la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. El nuevo presidente es abogado penalista y empresario bogotano sin experiencia previa en cargos públicos, y su programa incluye mano dura contra el crimen, fin de la «Paz Total» de Petro y un «segundo Plan Colombia» con apoyo militar estadounidense basado en drones e inteligencia artificial.

En política exterior, De la Espriella propone el aislamiento diplomático de Cuba y Venezuela, y llegó a sugerir que Cuba debería convertirse en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, calificando a la isla como «la cabeza de la serpiente del comunismo en América Latina».

La victoria se inscribe en un realineamiento político sin precedentes en América Latina, donde casi todos los presidentes de la región se encuentran ahora en la órbita de Trump, tras victorias afines en Chile con José Antonio Kast y Honduras con Nasry Asfura, y el mantenimiento del poder de aliados como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador.

Colombia, que había sido excluida del «Escudo de las Américas» celebrado en marzo en Miami por su insuficiente cooperación antinarcóticos bajo Petro, se suma ahora a esa arquitectura regional.