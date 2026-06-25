Díaz-Canel a EEUU: «Los sorprende nuestra capacidad de resistir y crear»

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Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles un hilo en sus redes sociales en el que acusó a Washington de librar una «guerra despiadada» contra Cuba y reivindicó la capacidad del régimen para mantenerse en pie pese a las sanciones, en un mensaje que coincidió con una nueva ronda de medidas restrictivas impuestas ese mismo día por la administración Trump.

En el hilo publicado en X y Facebook, el gobernante cubano afirmó que «la agresión de EE.UU contra Cuba es incesante y se refuerza ante la impotencia de no vernos derrotados».

Díaz-Canel describió las medidas estadounidenses como ataques deliberados contra «las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología», con el objetivo de «privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales de nuestro pueblo».

El mensaje culminó con una frase desafiante dirigida a Washington: «El gobierno estadounidense confía en que ningún país puede funcionar y sobrevivir bajo una guerra tan despiadada. El efecto es concreto y brutal, de lo que no hay duda; pero los sorprende nuestra capacidad de resistir y crear».

Captura de Facebook

Las declaraciones llegan en el contexto de la escalada de presión más intensa sobre Cuba desde los años noventa.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra la isla, respaldadas por dos órdenes ejecutivas: la 14380, del 29 de enero, que estableció aranceles y sanciones secundarias a quienes suministren petróleo a Cuba, y la 14404, firmada el 1 de mayo.

El 4 de junio, el Departamento del Tesoro sancionó directamente al propio Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Pedraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta, a Raúl Castro y a su hijo Alejandro Castro Espín, además de cinco entidades cubanas clave, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.

Este miércoles, EEUU impuso una nueva tanda de sanciones contra cinco entidades cubanas adicionales y una persona vinculada a la isla, según informó CNN en Español.

La retórica de resistencia de Díaz-Canel contrasta con la devastadora realidad que vive la población cubana. Cuba enfrenta apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit de generación eléctrica que superó los 2,174 MW en mayo, cuando el régimen confirmó que la isla se había quedado sin reservas de diésel ni fueloil.

La ONU calificó la situación como emergencia humanitaria en abril de 2026. Más de 96,000 cirugías han sido aplazadas, un millón de personas dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua y el 33.9% de los hogares sufre hambre persistente.

La postura pública de Díaz-Canel, sin embargo, no siempre ha sido tan combativa. El 29 de marzo, ante el Pleno del Partido Comunista, el propio gobernante admitió que «la resistencia por sí sola no basta» y reconoció que existen «trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo».

El 6 de junio, en el Teatro Karl Marx durante el 95 cumpleaños de Raúl Castro, Díaz-Canel elevó el tono belicista al advertir: «Si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar... habrá combate decidido y firme».