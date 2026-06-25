Díaz-Canel a EEUU: «Los sorprende nuestra capacidad de resistir y crear»

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Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles un hilo en sus redes sociales en el que acusó a Washington de librar una «guerra despiadada» contra Cuba y reivindicó la capacidad del régimen para mantenerse en pie pese a las sanciones, en un mensaje que coincidió con una nueva ronda de medidas restrictivas impuestas ese mismo día por la administración Trump.
En el hilo publicado en X y Facebook, el gobernante cubano afirmó que «la agresión de EE.UU contra Cuba es incesante y se refuerza ante la impotencia de no vernos derrotados».
Díaz-Canel describió las medidas estadounidenses como ataques deliberados contra «las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología», con el objetivo de «privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales de nuestro pueblo».
El mensaje culminó con una frase desafiante dirigida a Washington: «El gobierno estadounidense confía en que ningún país puede funcionar y sobrevivir bajo una guerra tan despiadada. El efecto es concreto y brutal, de lo que no hay duda; pero los sorprende nuestra capacidad de resistir y crear».
Las declaraciones llegan en el contexto de la escalada de presión más intensa sobre Cuba desde los años noventa.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra la isla, respaldadas por dos órdenes ejecutivas: la 14380, del 29 de enero, que estableció aranceles y sanciones secundarias a quienes suministren petróleo a Cuba, y la 14404, firmada el 1 de mayo.
El 4 de junio, el Departamento del Tesoro sancionó directamente al propio Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Pedraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta, a Raúl Castro y a su hijo Alejandro Castro Espín, además de cinco entidades cubanas clave, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.
Este miércoles, EEUU impuso una nueva tanda de sanciones contra cinco entidades cubanas adicionales y una persona vinculada a la isla, según informó CNN en Español.
La retórica de resistencia de Díaz-Canel contrasta con la devastadora realidad que vive la población cubana. Cuba enfrenta apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit de generación eléctrica que superó los 2,174 MW en mayo, cuando el régimen confirmó que la isla se había quedado sin reservas de diésel ni fueloil.
La ONU calificó la situación como emergencia humanitaria en abril de 2026. Más de 96,000 cirugías han sido aplazadas, un millón de personas dependen de camiones cisterna para abastecerse de agua y el 33.9% de los hogares sufre hambre persistente.
La postura pública de Díaz-Canel, sin embargo, no siempre ha sido tan combativa. El 29 de marzo, ante el Pleno del Partido Comunista, el propio gobernante admitió que «la resistencia por sí sola no basta» y reconoció que existen «trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo».
El 6 de junio, en el Teatro Karl Marx durante el 95 cumpleaños de Raúl Castro, Díaz-Canel elevó el tono belicista al advertir: «Si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar... habrá combate decidido y firme».
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a Cuba y la respuesta del régimen de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sanciones ha impuesto EE.UU. a Cuba en 2026?
En 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo medidas que afectan directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel, su familia y varias entidades cubanas clave. Estas sanciones buscan bloquear activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con los designados. Las medidas están respaldadas por las órdenes ejecutivas 14380 y 14404, las cuales también introducen sanciones secundarias que penalizan a terceros que operen con entidades cubanas sancionadas.
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¿Cómo ha respondido Miguel Díaz-Canel a las sanciones de EE.UU.?
Miguel Díaz-Canel ha respondido a las sanciones con una retórica desafiante, acusando a EE.UU. de librar una "guerra despiadada" contra Cuba y reivindicando la capacidad del régimen para resistir. Díaz-Canel ha calificado las sanciones de "ilegítimas" y ha afirmado que fortalecen la determinación de defender la patria. En sus declaraciones, también culpa a EE.UU. de los problemas económicos y sociales que enfrenta Cuba, aunque ha reconocido que existen trabas internas que no son atribuibles al bloqueo.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones en la población cubana?
Las sanciones han exacerbado la ya crítica situación económica y social en Cuba, provocando apagones de hasta 22 horas diarias, escasez de combustible y alimentos, y un déficit de generación eléctrica. Según la ONU, la situación en la isla es una emergencia humanitaria, con más de un millón de personas dependiendo de camiones cisterna para el agua y un 33.9% de los hogares sufriendo hambre persistente. El régimen, sin embargo, sigue culpando a EE.UU. de estas dificultades, mientras enfrenta críticas por mantener a la población en condiciones de miseria.
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¿Qué medidas adicionales ha tomado EE.UU. para ejercer presión sobre el régimen cubano?
Además de las sanciones directas, EE.UU. ha introducido sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras involucradas con Cuba. Estas sanciones han generado presión sobre socios europeos del régimen, como hoteleras españolas que han comenzado a desvincularse de operaciones con entidades cubanas sancionadas. Washington también ha ofrecido ayuda humanitaria a la población cubana, condicionando su entrega a la aceptación por parte del régimen, y ha exigido reformas políticas y económicas inmediatas en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.