Cuba miente en la ONU: diplomático habla de «logros de la salud» mientras el sistema colapsa

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El embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán compareció el martes ante la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA de las Naciones Unidas para proclamar los «logros» del sistema de salud cubano, en un discurso que contrasta de forma radical con la crisis sanitaria documentada dentro de la Isla.

Desde el podio de la ONU en Nueva York, Soberón afirmó haber «destacado los logros de nuestro sistema nacional de salud, incluida la eliminación sostenida de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita, así como los avances en diagnóstico, tratamiento y supresión viral».

También culpó al embargo estadounidense de obstaculizar la adquisición de antirretrovirales, pruebas diagnósticas e insumos esenciales, y denunció lo que llamó un «cerco energético» que agrava los desafíos del sistema.

La realidad que el diplomático omitió ante el foro internacional es la que el propio régimen ha tenido que reconocer puertas adentro. En julio de 2025, el ministro de Salud José Ángel Portal Miranda admitió ante la Asamblea Nacional una «crisis estructural sin precedentes» en el sector, con una cobertura de apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos.

Los indicadores son devastadores: la mortalidad infantil casi se triplicó entre 2018 y 2025, pasando de 3,9 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, su nivel más alto en más de dos décadas.

En La Habana llegó a 14 por cada mil. La tasa de supervivencia de niños con cáncer cayó del 85% al 65% por falta de fármacos esenciales, y la lista de espera quirúrgica supera los 96,000 pacientes.

Los hospitales cubanos operan sin electricidad entre 12 y 20 horas diarias, con techos derrumbados y sin insumos básicos como jeringuillas y gasas. Miles de médicos han emigrado, dejando servicios colapsados, con salarios que rondan los 30 dólares mensuales.

En materia específica de VIH, la situación tampoco respalda el optimismo oficial. Cuba registra más de 35,373 personas viviendo con el virus y cerca de 1,708 nuevos diagnósticos anuales. La escasez crónica de antirretrovirales lleva denunciándose desde al menos 2019.

En abril de 2026, el caso de «Julito», un joven con VIH que dependió de la solidaridad en redes sociales para acceder a medicamentos, se convirtió en símbolo del abandono estatal ante la falta de respuesta del sistema.

El discurso de Soberón replica un patrón sistemático del régimen: usar foros internacionales para proyectar una imagen de potencia médica que no existe.

En diciembre de 2025, funcionarios en Matanzas presumían de «logros en salud» en plena crisis sanitaria, y Miguel Díaz-Canel exhibía hospitales de «vanguardia» mientras el sistema general se derrumbaba.

El logro de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH que Soberón citó ante la ONU fue reconocido por ese organismo en junio de 2012, hace 14 años. El régimen lo sigue presentando como evidencia de un sistema de salud funcional, mientras en febrero de 2026 un funcionario cubano admitía que ese mismo sistema está «al borde del colapso».