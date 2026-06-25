Se incendia basurero en céntrica calle de Cárdenas

Un incendio en un basurero improvisado encendió la alarma en el centro de Cárdenas este miércoles por la noche, cuando las llamas se declararon en la esquina de las calles Ayón y Coronel Verdugo, una de las vías más transitadas de la ciudad matancera.

El reportero independiente Christian Arbolaez publicó el incidente a las 9:27 p.m., cuando los bomberos ya trabajaban para sofocar el fuego frente a un edificio de arquitectura colonial.

Según el reporte, vecinos de la zona describieron una intensa humareda mientras las unidades de bomberos intentaban controlar las llamas.

Hasta el momento del reporte no había información sobre personas lesionadas.

Las imágenes difundidas muestran fuego activo en la acera, con basura acumulada como combustible, mientras la fachada ornamental del edificio quedaba iluminada por los tonos anaranjados del incendio.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la crisis de gestión de residuos sólidos que azota a Cárdenas y a toda la provincia de Matanzas.

Captura de Facebook

En febrero de 2026, solo 11 de los 24 camiones recolectores de Matanzas estaban operativos debido a la escasez crítica de diésel, lo que ha provocado la acumulación masiva de desechos en calles y esquinas.

Cárdenas ha sido documentada como una de las localidades con mayor acumulación de basura, con vertederos improvisados en prácticamente cada cuadra, incluso frente a instalaciones de salud.

Esta situación derivó en una alerta provincial por hepatitis A en abril de 2026 en los municipios de Matanzas, Cárdenas y Versalles, directamente vinculada a la insalubridad acumulada.

El patrón de incendios de basura en vías públicas se repite en toda Cuba desde al menos febrero de 2026.

En La Habana, un incendio junto a la Iglesia de San Judas Tadeo en Centro Habana liberó humo tóxico en abril, y los bomberos no acudieron al llamado de los vecinos.

En marzo, el vertedero conocido como «El Bote», el mayor a cielo abierto de Cuba, volvió a arder en la capital generando humo tóxico que se extendió por zonas residenciales.

La crisis de basura en Cuba agravada por la escasez de combustible también ha disparado la incidencia de arbovirosis: más del 70% de la población de municipios como Cárdenas fue afectada por dengue, chikungunya y zika durante 2025.

Arbolaez resumió con una pregunta lo que muchos vecinos cardenenses se plantean cada vez que ven arder la basura acumulada frente a sus casas: «¿Si la basura se recogiera con mayor frecuencia, cuántos incendios como este podrían evitarse?»