Deuda de Cuba con el Club de París vuelve a crecer y roza los 4,800 millones de dólares

Vídeos relacionados:

La deuda de Cuba con los acreedores del Club de París volvió a aumentar en 2025 y alcanzó 4.795,5 millones de dólares, una señal de que el régimen continúa sin revertir uno de sus principales problemas financieros pese a las sucesivas renegociaciones de los últimos años.

El dato figura en el Informe Anual 2025 del Club de París, que sitúa las reclamaciones oficiales contra la isla 171,5 millones de dólares por encima del nivel registrado al cierre de 2024, cuando ascendían a 4.624 millones de dólares.

Del total adeudado, 300,8 millones de dólares corresponden a créditos de Ayuda Oficial al Desarrollo, mientras que 4.494,7 millones pertenecen a otros préstamos oficiales, que representan más del 93 % de la deuda reclamada por los acreedores.

Con ese monto, Cuba se mantiene como el tercer mayor deudor de América Latina y el Caribe ante el Club de París, solo por detrás de Venezuela, cuya deuda asciende a 8.927,3 millones de dólares, y Colombia, con 5.108,5 millones.

El aumento se produce apenas meses después de que representantes del régimen cubano y del Grupo de Acreedores de Cuba acordaran en París, en enero de 2025, modificar nuevamente las condiciones de los acuerdos de consolidación firmados en 2015 y 2021.

En aquella ocasión, el Club de París aseguró que la nueva reprogramación ofrecía a Cuba "mejores condiciones para afrontar sus dificultades económicas y financieras en los próximos años". Sin embargo, el organismo no anunció una reducción del monto adeudado ni reveló un nuevo calendario de pagos, limitándose a señalar que el objetivo era facilitar el cumplimiento de los compromisos ya existentes.

La relación financiera entre Cuba y el Club de París lleva una década marcada por renegociaciones. En diciembre de 2015 ambas partes alcanzaron un acuerdo para reestructurar una deuda que entonces ascendía a 11.100 millones de dólares, incluidos los intereses por mora. Como parte del pacto, los acreedores aceptaron cancelar progresivamente 8.500 millones de dólares en intereses acumulados, siempre que La Habana pagara los 2.600 millones restantes durante un período de 18 años.

La crisis provocada por la pandemia obligó al régimen a solicitar una nueva renegociación en 2021. Ese acuerdo concedió más tiempo para cumplir varios pagos vencidos, aunque el Club de París dejó claro que no suponía una reducción de la deuda.

El Grupo de Acreedores de Cuba está integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Estados Unidos no forma parte de este mecanismo.

Las cifras publicadas por el Club de París corresponden únicamente a las reclamaciones de acreedores oficiales y excluyen tanto otros compromisos externos de Cuba como los intereses por mora.