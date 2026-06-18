Elías Amor critica que Díaz-Canel se olvide de la inflación al anunciar reformas económicas

El economista Elías Amor advirtió este jueves que el déficit fiscal de Cuba supera el 12% del PIB y que Miguel Díaz-Canel, en su intervención ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista celebrado el miércoles, habló de «estabilizar la economía» sin explicar en ningún momento la causa real del problema: la inflación descontrolada.

«La economía se hunde, el PIB cae y al mismo tiempo los precios se disparan al alza, y Díaz-Canel no dijo nada de eso», señaló Amor en una entrevista con Tania Costa para analizar las 23 ejes y 176 propuestas de reforma económica que el régimen presentó en ese pleno.

El economista explicó con precisión el mecanismo que sostiene ese desequilibrio. Según dijo, el déficit es la diferencia entre lo que el Estado cubano recauda en impuestos y lo que gasta en todas sus funciones, y ese agujero se tapa de una sola manera.

«¿Cómo se corrige ese déficit? Emitiendo moneda, porque como los ingresos no cubren los gastos, el agujero se cubre dándole a la maquinita que emite moneda», señaló Amor.

El problema central es que esa moneda recién impresa no llega a los ciudadanos, sino que va directamente a las arcas del Estado.

«Esa moneda no va a parar a los ciudadanos, con lo cual se empobrecen más porque la inflación crece y los precios les hacen estar cada vez más pobres», subrayó el economista.

Amor apuntó además que el régimen no tiene ningún incentivo para reducir el gasto público, porque controla el propio mecanismo que financia sus excesos. «El Estado no hace ningún esfuerzo por apretarse el cinturón porque como tiene el control monetario del Banco Central, nadie le puede cuestionar ese comportamiento».

Este círculo vicioso —más emisión, más inflación, más empobrecimiento— es precisamente lo que Díaz-Canel omitió explicar ante el Pleno del Comité Central del PCC. La inflación oficial de 2025 cerró en torno al 14-15%, pero Amor advierte que podría escalar hasta el 30-40% si no se corrige el desequilibrio fiscal-monetario.

A ese déficit interno se suma otro que el propio régimen mantiene en la oscuridad, el déficit exterior, es decir, la brecha entre lo que Cuba exporta y lo que importa.

«Del déficit exterior no tenemos información. No sabemos en qué situación está desde el 2024 el comercio exterior. Sabemos que ha ido mal, muy mal, porque todos los motores del comercio exterior han ido a la baja», afirmó Amor, quien estimó que ese segundo déficit «también puede ser muy elevado».

Los datos disponibles respaldan esa preocupación: en 2024, Cuba exportó 1,474 millones de dólares e importó 8,071 millones, lo que arroja un déficit comercial de mercancías de casi 6,600 millones de dólares.

El presupuesto cubano para 2026, aprobado en diciembre de 2025, ya formalizó un déficit máximo de 74,500 millones de pesos cubanos, con ingresos previstos de 484,121 millones frente a gastos de 550,590 millones. Mientras el régimen proyecta un crecimiento del PIB del 1%, la Economist Intelligence Unit estima una caída del 7,2% y la CEPAL proyecta una contracción del 6,5% para este año.

En ese contexto, el salario medio cubano en 2025 fue de apenas 6,930 pesos mensuales —entre cinco y 15 dólares al tipo de cambio informal—, mientras que cubrir las necesidades básicas requiere más de 50,000 pesos al mes.

Amor fue categórico al valorar el plan presentado por Díaz-Canel: «Esto es un brindis al sol, no es un programa de política económica al uso. Tiene defectos técnicos, pero también tiene defectos políticos e impedirá que se consigan los objetivos planteados».