Edificios derrumbados en Caracas tras terremotos en Venezuela: «Que Dios proteja a cada venezolano»

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Venezuela esta tarde, provocando el colapso de edificios en varios sectores de Caracas y sembrando el pánico entre la población de la capital y otras ciudades del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se ubicó en la región centro-norte del país, en una zona cercana a Morón, en el estado Carabobo, a unos 21 kilómetros al este de esa localidad y a una profundidad de aproximadamente 13 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial de alto impacto.

Las imágenes más impactantes llegaron desde Los Palos Grandes, en Caracas, donde un edificio colapsó por completo. Un testigo que se encontraba a escasos 20 metros de la estructura relató el momento exacto del derrumbe: «Ahorita en Los Palos Grandes, voy a la misa y el semáforo se pone en verde y la gente parada y yo toco corneta, toco corneta, toco corneta y pasan, y cuando paso aquí estoy a 20 metros del edificio, empieza a temblar y paro el carro y se cayó el edificio».

El periodista Federico A. Black B. confirmó en redes sociales el colapso de edificios tanto en Los Palos Grandes como en San Bernardino, otro sector de la capital.

El canal VPItv también reportó que en Altamira, Caracas, varias estructuras cedieron tras el movimiento telúrico, y precisó que, según el Servicio Geológico de Colombia, la magnitud fue de 7,0. El medio señaló que hasta ese momento se desconocía el parte oficial de heridos y posibles víctimas mortales

El sismo se percibió con fuerza en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, además de en ciudades colombianas como Bogotá, Bucaramanga, Cali y Cúcuta. Numerosos habitantes salieron a las calles para resguardarse, y se reportaron cortes de electricidad junto con interrupciones en las señales de internet y telefonía.

El Pacific Tsunami Warning Center emitió una advertencia de tsunami para Venezuela, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba y Curazao, con fluctuaciones peligrosas del nivel del mar estimadas a partir de las 7:19 de la tarde de este miércoles.

La líder opositora María Corina Machado fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar. En un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano: «Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares».

Algunas fuentes califican este sismo como el más fuerte registrado en Venezuela en los últimos 10 años. El antecedente más reciente comparable fue el terremoto de magnitud 7,3 del 21 de agosto de 2018, con epicentro en el estado Sucre, que no dejó víctimas mortales. Venezuela se asienta sobre la frontera entre las placas Caribe y Sudamericana, una zona de alta actividad sísmica con fallas activas como la de Boconó y la de Oca-Antioquia.