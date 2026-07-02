Pareja grabó despedida mientras estaban atrapados bajo escombros en Venezuela, pero lograron sobrevivir: Este es su testimonio

Venezolano atrapado (i) y Pareja que documentó en un video su estancia bajo escombros (d)

Francisco Soto y Deomaris Mata grabaron lo que creyeron sería un mensaje de despedida a su familia mientras permanecían sepultados bajo los escombros de su edificio en Venezuela, tras el doble terremoto que devastó el norte del país el pasado 24 de junio.

Sin embargo, lo que parecía una despedida se convirtió en uno de los testimonios de supervivencia más impactantes de la tragedia: después de más de 17 horas atrapados, civiles sin equipamiento profesional los rescataron con vida.

El video de la despedida, difundido el martes por la hija de Francisco en redes sociales para agradecer a quienes los ayudaron, se ha convertido en símbolo viral de la tragedia.

En la grabación, la voz de Deomaris suplica: «Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor».

Francisco, con la voz quebrada, se despide de su hijo por su nombre: «Mi amor, te amo. Mi hijo, Sebastián. Mami. Papi. Los amamos».

Aun en ese momento, Deomaris intentó sostener la esperanza de ambos: «Papi, ya. Vamos a vivir, ¿sí? No te me desesperes, que cuento contigo».

El momento en que el edificio se derrumbó

La pareja estaba recostada en el sofá-cama de su apartamento viendo televisión cuando comenzó el sismo.

«No nos quedó nada más que abrazarnos y dejar que el edificio se desplomara», relató Francisco en entrevista con Noticias Caracol.

Todo ocurrió en menos de 30 segundos.

Al recuperar la conciencia, Francisco tenía una pared cara a cara y estaba prácticamente encima de su esposa, pues ambos cayeron abrazados.

Él sufrió una fractura abierta en la pierna; ella quedó inmovilizada con un muro aprisionando sus piernas y el peso de su esposo encima.

El video que parecía una despedida

Aproximadamente cuatro horas después del derrumbe, sin señal de celular y convencidos de que no saldrían con vida, grabaron el mensaje para su familia.

«Pensamos que no íbamos a salir con vida. De por sí el video lo grabamos por eso mismo, dejando un mensaje de que si alguien en un momento encontrara el teléfono, pues era la despedida para nuestro familiar», explicó Francisco, quien detalló que inclusó desbloqueó el dispositivo para que cualquiera lo pudiera encender.

Durante toda la noche permanecieron deshidratados, en oscuridad casi total, sin saber la magnitud de lo que ocurría afuera.

«El silencio era rotundo. A esa profundidad no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando», recordó Francisco.

Se turnaban para darse aliento: cuando uno lloraba, el otro consolaba.

«Cuando Francisco se desesperaba, yo me llenaba de calma. Cuando yo lloraba, él me daba aliento. Creo que el haber caído uno al lado del otro nos dio mucha fortaleza y esperanza de que podíamos salir de allí», contó Deomaris.

Ella también describió cómo se aferraba a la fe: «Él tenía una cadena con un Cristo y yo me aferraba a él porque no podía verle la cara. Francisco me aplastaba y yo lloraba porque me quitaba el aire».

El rescate: Civiles con una pala

Al amanecer del 25 de junio comenzaron a escuchar voces desde el exterior y gritaron con todas sus fuerzas hasta ser localizados.

«Nos empezaron a dar aliento, suministrar agua y quitar los escombros. No tenían herramientas. El rescate fue duro. Arriesgaron sus vidas. Son unos ángeles para nosotros. No nos alcanza la vida para agradecerles», dijo Francisco.

Francisco fue sacado tras 17 horas atrapado.

El rescate de Deomaris, más complejo porque un rescatista tuvo que meterse entre los escombros para colocar un gato hidráulico y levantar el muro que aprisionaba sus piernas, tomó cuatro horas adicionales.

«Mi rescate fue un poco más difícil, pensé que no me podían sacar de allí, pero siento que la fuerza de unión, del amor que nos teníamos, fue lo que nos mantuvo con ese aliento y esperanza de salir de ahí juntos», dijo ella.

«Hay que tener más empatía. No saben lo que está pasando la gente, lo que todavía están pasando nuestros hermanos venezolanos allá abajo, los que aún están enterrados, los que lo perdieron todo», fue el mensaje final de Francisco.

La denuncia: Vecinos aún enterrados y sin rescate oficial

Tras ser rescatados, la pareja denunció la ausencia total del Estado en su edificio.

«En nuestro edificio siguen buscando vecinos, llegan personas a saquear los pocos recursos materiales que quedaron de los apartamentos, no se evidencia nada del rescate y todavía hay vecinos allí enterrados. Ya por el tiempo entendemos que quizás no están vivos, pero no vemos ayuda por parte de nadie», declararon ambos.

Francisco necesita una nueva cirugía -ya acumula 19 operaciones previas en esa pierna- y Deomaris fue diagnosticada con neuropatía por síndrome de aplastamiento. Los terremotos del 24 de junio dejaron 2,295 muertos y hasta 50,000 desaparecidos según estimaciones de la ONU.