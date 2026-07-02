Sus padres murieron protegiéndola: Niña sobreviviente busca reunirse con su hermana en Florida

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Isabela Narváez, una niña venezolana de 12 años, sobrevivió al colapso del edificio Residencias Caraballeda Sol en La Guaira durante los terremotos del 24 de junio, pero sus padres no corrieron la misma suerte: murieron cubriéndola con sus cuerpos para salvarle la vida.

Según Univision Tampa Bay, cuando el edificio comenzó a derrumbarse, la puerta del apartamento no abría y los padres de la niña, identificados como Claudis y Fran, tomaron la única decisión posible.

«Lo que nos contó Isabela, un poco más tranquila ya, es que la puerta no abría y mamá y papá la protegieron», dijo Mariela Gari, tía de Isabela y residente en Tampa.

Isabela fue rescatada de entre los escombros, fue una de las cinco personas que lograron salir vivas del inmueble.

Mientras la pequeña permanece en Venezuela, su hermana Antonella, apenas unos años mayor, enfrenta el duelo desde Tampa, separada no solo por la distancia sino por la imposibilidad de abrazar a la única familiar directa que le queda.

«Fue muy difícil hablar con mi mamá por un momento y de repente no puedo hablar más con ella», expresó con la voz quebrada.

La familia ha hecho un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que concedan una visa humanitaria que permita el reencuentro de las dos hermanas.

«Es un sentir muy mal porque siento que en estos momentos la familia debería estar más unida y obviamente mi hermana va a estar conmigo», declaró Antonella.

Como argumento a favor de la viabilidad del trámite, los familiares señalan que la embajada de Estados Unidos en Caracas -cerrada durante siete años y reabierta el 30 de marzo- ya está operativa.

«En Caracas ya está la embajada de Estados Unidos funcionando», indicó un familiar de las hermanas Narváez en el video difundido por Univision.

No existe un programa específico de visa humanitaria para venezolanos afectados por el terremoto; la familia solicita que se aplique una vía excepcional ante la magnitud de la tragedia.

La historia de las hermanas Narváez refleja la dimensión humana de la peor catástrofe sísmica que ha sufrido Venezuela en más de un siglo.

Los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y epicentros en el estado Yaracuy, han dejado hasta el momento un balance oficial de 2,295 fallecidos, 11,267 heridos y 12,841 damnificados al cierre del 1 de julio, según el gobierno venezolano.

Sin embargo, la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos tras los terremotos, mientras la plataforma ciudadana Encuéntralos registraba más de 71,000 personas sin localizar al cierre del 1 de julio.

Seis días después de los sismos, cientos de sobrevivientes permanecen en campamentos improvisados levantados entre escombros, con condiciones sanitarias que se deterioran y sin certeza sobre el futuro.

El miércoles, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional, con la bandera a media asta en los edificios públicos de todo el país.

«La esperanza de esta familia es una sola: que estas dos hermanas vuelvan a encontrarse», resumieron los allegados de Isabela y Antonella.