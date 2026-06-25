Organización cubana obtiene 50.000 dólares para preservar la Rueda de Casino en EE.UU.

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La organización sin fines de lucro Treinta Y Tres Delaware Rueda, dedicada a promover la Rueda de Casino cubana en Estados Unidos, recibió una subvención de 50,000 dólares del programa nacional «Caminando Juntos: Invirtiendo en la Vida Folclórica en Comunidades de Color», un respaldo que permitirá fortalecer la enseñanza y difusión de esta tradición entre la comunidad cubana y el público estadounidense.

La ayuda fue anunciada este jueves por las Organizaciones Regionales de Artes de Estados Unidos (USRAO), que distribuyeron 3.34 millones de dólares entre 96 organizaciones y artistas de todo el país a través de un programa piloto administrado por Mid Atlantic Arts.

Treinta Y Tres Delaware Rueda destinará los fondos a ampliar sus programas de formación, mantener gratuitos o accesibles sus eventos comunitarios y continuar promoviendo la cultura cubana mediante clases, presentaciones, cenas y bailes en todo el estado de Delaware.

«Esta oportunidad nos permitirá seguir difundiendo la alegría de bailar Rueda de Casino», expresó un representante de la organización. «Nos ayuda a mantener nuestros eventos comunitarios accesibles mientras compartimos las ricas tradiciones culturales de Cuba a través de nuestras presentaciones, cenas, bailes y clases continuas, generando una mayor conciencia cultural en todo el estado de Delaware».

Las subvenciones del programa no requieren contrapartida económica ni imponen restricciones sobre el uso de los recursos, lo que brinda a los beneficiarios mayor flexibilidad para desarrollar proyectos de preservación cultural.

En Delaware solo fueron seleccionados dos beneficiarios. Además de la organización cubana, el artista Terry Sammons, residente en Wilmington y especializado en el trabajo con cuentas de la nación indígena Lenape, recibió una ayuda de 15,000 dólares.

Jessica Ball, directora de la División de las Artes de Delaware, destacó la importancia de ambos proyectos. «Las artes tienen un poder único para unir a las personas, preservar el patrimonio y fortalecer el tejido de nuestras comunidades en todo el estado de Delaware», afirmó.

La Rueda de Casino, surgida en La Habana durante la década de 1950, es una modalidad de baile colectivo en la que varias parejas forman un círculo y ejecutan figuras sincronizadas siguiendo las indicaciones de un líder, cambiando constantemente de compañero.

Con el paso de los años, la emigración cubana ha llevado esta expresión cultural a numerosos países, donde asociaciones y grupos comunitarios trabajan para mantener viva la tradición. En Cuba, incluso se han realizado intentos de establecer un récord Guinness con una rueda gigante y se impulsa una candidatura para que sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, aunque esa solicitud aún no ha sido aprobada.

La convocatoria de este año recibió más de 2,000 solicitudes de organizaciones y artistas de todo Estados Unidos y sus territorios. Tras un proceso de evaluación realizado por especialistas en folclore, patrimonio cultural y artes tradicionales, fueron seleccionados 96 beneficiarios.

Del total de ayudas otorgadas, 56 organizaciones recibieron 50,000 dólares cada una, mientras que 40 artistas individuales obtuvieron subvenciones de 15,000 dólares.

Juan Souki, director ejecutivo de Mid Atlantic Arts, subrayó que preservar las tradiciones culturales «es crucial para fortalecer la vitalidad de las comunidades históricamente marginadas» en todo el país.

Los beneficiarios proceden de los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Marianas del Norte, con al menos un proyecto seleccionado en cada una de esas jurisdicciones.