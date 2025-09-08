¡Así somos los cubanos! Arman rueda de casino en medio de un aeropuerto y conquistan TikTok

Un grupo de cubanos protagonizó un momento lleno de sabor y alegría en medio de un aeropuerto, donde decidieron armar una rueda de casino y bailar salsa, desatando la emoción de cientos de usuarios en redes sociales.
El video, compartido en TikTok por el usuario @wachy44, muestra a cuatro personas tomándose de las manos y girando al ritmo de la música, convirtiendo la sala de llegadas en una improvisada pista de baile.
Las reacciones no se hicieron esperar y muchos identificaron de inmediato el sello cubano en la escena: “Uffff, rueda de casino, solo los cubanos sabemos qué se siente bailar en ella”, comentó un internauta.
“Lo que bien se aprende nunca se olvida”, señaló otro. “Eso es en un aeropuerto, ensayando antes de llegar a Cuba”, bromeó un usuario.
Mientras tanto, otros aplaudieron: “Qué ricooooooooooooooo, eso es nuestro sabor, así somos mi hermano y yo: donde lleguemos, el baile que nos alegra el alma”.
También hubo quien recordó con nostalgia los viejos tiempos: “Ahora los muchachos solo quieren bailar reguetón; en mis tiempos nos despotricábamos con la salsa”.
¿Qué es una rueda de casino y por qué es importante para los cubanos?
La rueda de casino es un estilo de baile en el que varias parejas forman un círculo y realizan figuras al ritmo de la salsa cubana. Es una expresión cultural muy arraigada en Cuba, simbolizando la unidad y la alegría del pueblo cubano. Bailar casino es parte integral de las reuniones sociales y celebraciones en la isla, reflejando la importancia de la música y el baile en la identidad cubana.
¿Por qué los cubanos suelen bailar en lugares públicos como aeropuertos o aviones?
Para los cubanos, la música y el baile son formas de expresión natural y espontánea. En muchos casos, no necesitan un lugar específico para disfrutar de estos momentos, ya que cualquier entorno puede convertirse en una pista de baile. Tal comportamiento refleja su carácter festivo y resiliente, a menudo como una manera de sobrellevar las dificultades cotidianas con alegría y camaradería.
¿Cómo reacciona la comunidad internacional ante las manifestaciones de alegría de los cubanos en espacios cerrados?
Las reacciones son mixtas. Algunos valoran el carácter alegre y único de los cubanos, admirando su capacidad para transformar cualquier lugar en una celebración. Sin embargo, otros pueden percibirlo como una falta de respeto hacia el entorno común, especialmente en espacios cerrados como aviones. Esto genera un debate sobre el equilibrio entre la espontaneidad cultural y las normas de convivencia en espacios compartidos.
¿Cómo influyen las redes sociales en la difusión de la cultura cubana?
Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de la cultura cubana, permitiendo que momentos espontáneos y auténticos se compartan a nivel global. Videos de cubanos bailando en distintos contextos se viralizan rápidamente, generando nostalgia y orgullo entre la diáspora y ofreciendo una ventana a la alegría y resiliencia que caracteriza al pueblo cubano. Además, estas plataformas facilitan el debate sobre identidad cultural y convivencia en el ámbito internacional.
