¡Así somos los cubanos! Arman rueda de casino en medio de un aeropuerto y conquistan TikTok

Un grupo de cubanos protagonizó un momento lleno de sabor y alegría en medio de un aeropuerto, donde decidieron armar una rueda de casino y bailar salsa, desatando la emoción de cientos de usuarios en redes sociales.

El video, compartido en TikTok por el usuario @wachy44, muestra a cuatro personas tomándose de las manos y girando al ritmo de la música, convirtiendo la sala de llegadas en una improvisada pista de baile.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos identificaron de inmediato el sello cubano en la escena: “Uffff, rueda de casino, solo los cubanos sabemos qué se siente bailar en ella”, comentó un internauta.

“Lo que bien se aprende nunca se olvida”, señaló otro. “Eso es en un aeropuerto, ensayando antes de llegar a Cuba”, bromeó un usuario.

Mientras tanto, otros aplaudieron: “Qué ricooooooooooooooo, eso es nuestro sabor, así somos mi hermano y yo: donde lleguemos, el baile que nos alegra el alma”.

También hubo quien recordó con nostalgia los viejos tiempos: “Ahora los muchachos solo quieren bailar reguetón; en mis tiempos nos despotricábamos con la salsa”.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la cultura cubana y su expresión en espacios públicos