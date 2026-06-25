Catar se despide del Mundial tras caer ante una Bosnia que hizo historia

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Bosnia y Herzegovina derrotó este miércoles a Catar por 3-1 en el Lumen Field de Seattle, en el cierre de la fase de grupos del Grupo B del Mundial 2026, y se clasificó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del torneo.

El partido arrancó con dominio bosnio. Kerim Alajbegovic abrió el marcador en el minuto 29 con un remate que puso el 1-0. Cinco minutos después, en el 34', un autogol del defensor catarí M. Abunada amplió la ventaja a 2-0 para los balcánicos.

Catar no se rindió antes del descanso. El capitán Hassan Al Haydos recortó distancias en el 42' con un gol que puso el 2-1 y mantuvo la tensión hasta el pitido del árbitro al término de la primera parte.

En la segunda mitad, Bosnia controló el juego y sentenció el encuentro gracias a un sustituto. Edin Mahmic, que había entrado en el minuto 64 en reemplazo del histórico Edin Dzeko, marcó el 3-1 definitivo en el 80'. Mahmic recibió la tarjeta amarilla dos minutos después, en el 82', en la misma acción que cerró su actuación estelar.

Las estadísticas reflejaron el dominio bosnio a lo largo de los 90 minutos: 56% de posesión frente al 44% de Catar, 14 tiros por siete, y cinco disparos entre los tres palos por solo uno de los catarís. Catar cometió 13 faltas por ocho de Bosnia, y acumuló tres fueras de juego por uno de los bosnios.

Con la victoria, el Grupo B quedó completamente definido. Suiza avanza como líder con siete puntos. Canadá lo hace como segundo clasificado con cuatro puntos. Bosnia y Herzegovina, también con cuatro puntos pero con diferencia de goles de -1, se mete en la siguiente ronda como mejor tercero, logrando por primera vez en su historia acceder a la fase eliminatoria de un Mundial como nación independiente.

Catar, en cambio, cierra el torneo en el último lugar del grupo con apenas un punto, dos goles a favor y diez en contra, una diferencia de -8 que refleja las dificultades del combinado anfitrión del Mundial 2022 en esta edición.

Bosnia llegó a esta última jornada con un punto tras empatar 1-1 con Canadá en la primera fecha y caer 4-1 ante Suiza en la segunda. La victoria ante Catar, combinada con el resultado simultáneo de Suiza 2-1 Canadá en Vancouver, terminó por sellar su pase histórico a los octavos de final.