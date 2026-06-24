Cristiano Ronaldo se niega a hablar de Messi en pleno Mundial: «No te respondo»

Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso momento en la rueda de prensa posterior a la goleada de Portugal sobre Uzbekistán (5-0) en el Mundial 2026, al negarse en seco a responder una pregunta sobre Lionel Messi.

El incidente ocurrió el martes en el NRG Stadium de Houston, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K, según recoge Mundo Deportivo en su crónica del partido.

Cuando un periodista comenzó su pregunta mencionando que Messi había anotado dos goles el día anterior, el delantero portugués apartó la mirada, lo ignoró por completo y se dirigió a otro colega con un «dale, dale, dale» para que le formulara una pregunta distinta.

A este segundo entrevistador, Ronaldo le lanzó una advertencia que iba dirigida a todos los presentes: «Depende de la pregunta, si no, yo no te respondo».

El video del momento circuló rápidamente en redes sociales y fue recogido por medios de todo el mundo, reavivando el debate sobre la eterna rivalidad entre los dos futbolistas más destacados de su generación.

La reacción resulta llamativa porque se produjo en el instante de mayor gloria de Ronaldo en este Mundial. Con su doblete ante Uzbekistán -goles en los minutos seis y 39-, el delantero de 41 años se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Además, con sus 10 goles mundialistas, superó los nueve de la leyenda portuguesa Eusébio -un récord que había permanecido intacto durante 60 años- y se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal en el torneo.

El doblete fue también una respuesta a sus críticos tras un debut muy cuestionado: en el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, Ronaldo apenas tocó el balón 29 veces, no disparó a puerta y acumulaba una racha de 10 partidos sin marcar en grandes torneos con la selección.

El contexto que rodeaba la pregunta era igualmente explosivo. El lunes, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales al anotar su gol número 17 ante Austria en Dallas, superando al alemán Miroslav Klose, que tenía 16. Fue precisamente ese gol el que el periodista quiso poner sobre la mesa ante Ronaldo.

La rivalidad entre ambos jugadores ha sido alimentada durante más de 15 años por medios y aficionados, aunque los propios protagonistas siempre han restado dramatismo al asunto en público.

En mayo pasado, Messi declaró en una entrevista: «Nunca tuvimos relación», aunque aclaró que su trato fue «siempre bueno y respetuoso» y calificó la competencia como una «rivalidad deportiva hermosa».

Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos y se medirá a Colombia el 27 de junio en lo que será su último partido de la fase de grupos, con el pase a octavos prácticamente asegurado.