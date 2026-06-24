Calculadora en mano: así llegan los grupos A, B y C a una jornada decisiva

Vídeos relacionados:

Los grupos A, B y C del Mundial de Fútbol 2026 disputan este miércoles su tercera y última jornada de la fase de grupos, con varias selecciones jugándose el pase a los dieciseisavos de final en partidos que se resolverán gol a gol.

Bajo el nuevo formato de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, avanzan automáticamente los dos primeros de cada zona, más los ocho mejores terceros de la tabla general. Esa regla mantiene vivas las esperanzas de varios equipos hasta el pitazo final.

Grupo A: México ya está, el resto pelea

México llega a esta fecha con el boleto en el bolsillo. El Tri acumula seis puntos y cero goles recibidos tras vencer a Sudáfrica (2-0) y a Corea del Sur (1-0, con tanto de Julián Quiñones en el Estadio Akron), convirtiéndose en el primer clasificado del torneo. El equipo de Javier Aguirre medirá fuerzas con República Checa en el Estadio Azteca sin presión alguna.

Corea del Sur, segunda con tres puntos, tiene su destino en sus propias manos: un empate ante Sudáfrica en el Estadio BBVA (21:00 hora Cuba) le garantiza el pase.

Sudáfrica, en cambio, está obligada a ganar y esperar que República Checa no derrote al Tri. Los checos, con apenas un punto, también necesitan la victoria para no despedirse del torneo.

Grupo B: Canadá y Suiza se miden por el liderato

El duelo más atractivo de la zona lo protagonizan Canadá y Suiza, igualados con cuatro puntos, que se enfrentan directamente en el BC Place de Vancouver a las 15:00 hora Cuba. Los canadienses parten como líderes gracias a una diferencia de goles de +6, producto de la goleada 6-0 sobre Catar el 18 de junio. Suiza, por su parte, llegó a esta instancia tras golear 4-1 a Bosnia.

Ambos tienen prácticamente asegurada la clasificación, pero el primer puesto puede ser determinante en los cruces de eliminación directa.

En el Lumen Field de Seattle, Bosnia y Herzegovina y Catar disputan simultáneamente una final sin red. Los dos suman un punto y el ganador alcanzará cuatro unidades, con opciones reales de avanzar como segundo o entre los mejores terceros. El perdedor quedará al borde de la eliminación.

Grupo C: Brasil y Marruecos sin margen de error

Brasil y Marruecos comparten el liderato con cuatro puntos cada uno, pero ninguno tiene el pase asegurado. Los dos partidos de la zona arrancan a las 18:00 hora Cuba.

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, enfrenta a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. A los brasileños les basta un empate para avanzar, mientras que los escoceses, terceros con tres puntos, necesitan ganar para clasificar de forma directa. Ancelotti, primer entrenador extranjero en dirigir a Brasil, llega a este partido tras la goleada 3-0 sobre Haití, en la que Matheus Cunha anotó dos veces.

Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, recibe a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta sabiendo que un empate le alcanza para continuar. Los Leones del Atlas también pueden arrebatarle el liderato a Brasil si ganan y la Canarinha tropieza.

Haití cierra la jornada como el equipo con el panorama más sombrío: sin puntos en dos partidos, necesita ganar y que los resultados le acompañen para aspirar a colarse entre los mejores terceros.

Con los dieciseisavos de final a la vuelta de la esquina, la tercera fecha de la fase de grupos es, como siempre, el momento de las calculadoras, las combinaciones y los desempates: un solo gol puede cambiar por completo el destino de un grupo.