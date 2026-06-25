«Grabar un video no es un delito»: esposa de Ernesto Medina exige la liberación de los dos jóvenes de El4tico

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Doris Santiesteban Batista, esposa de Ernesto Ricardo Medina e identificada en redes como «Doris Sant Bat», publicó este jueves en Facebook una exigencia pública de liberación para su esposo y para Kamil Zayas Pérez, los dos creadores del proyecto audiovisual independiente El4tico, detenidos en Holguín desde hace más de cuatro meses y medio sin que se haya celebrado juicio ni dictado condena.

«Hoy alzo mi voz por Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, jóvenes cubanos del proyecto audiovisual El4tico que llevan meses privados de libertad por pensar, cuestionar y hablar», escribió Doris en su publicación, que circula bajo los hashtags #FreeEl4tico y #LibertadParaKamilYErnesto.

Facebook / Doris Sant Bat

Ambos jóvenes fueron arrestados en la madrugada del 6 de febrero de 2026 durante un operativo de la Seguridad del Estado que allanó sus instalaciones y confiscó todos sus equipos de producción: computadora portátil, cámara, teléfono móvil, trípode y router.

La Fiscalía Provincial de Holguín les imputó los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir», cargos que pueden acarrear hasta nueve años de prisión y que el régimen cubano utiliza de forma recurrente para criminalizar la libertad de expresión en el espacio digital.

Un recurso de hábeas corpus presentado a su favor fue rechazado por el Tribunal Provincial de Holguín, que además prorrogó la prisión provisional, según confirmó la Fiscalía de Holguín en febrero.

Doris centró su denuncia en tres argumentos que repitió como una declaración de principios: «Porque grabar un video no es un delito. Porque el pensamiento independiente no puede ser tratado como amenaza. Porque Cuba necesita voces libres, no jóvenes encarcelados por decir la verdad».

No es la primera vez que la esposa de Medina alza la voz públicamente. El 12 de junio, relató en Facebook la desgarradora pregunta de su hija Emma durante una visita al penal: «Mamá, ¿por qué papá está preso?».

En aquella ocasión, Doris escribió: «No tengo una respuesta clara a esa pregunta de Emma porque no la tiene. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hija que su papá está preso por expresar lo que siente?».

La resistencia dentro de la prisión también ha sido documentada. Tras 72 días de detención, Ernesto Medina se negó a firmar un arrepentimiento que le exigían agentes de la Seguridad del Estado, según una carta divulgada por su madre, quien preguntó públicamente: «Dice nuestro presidente que en Cuba no hay presos políticos, y entonces ¿de qué se le acusa?».

El 9 de junio, Kamil Zayas Pérez logró hacer llegar desde prisión una declaración manuscrita en la que exhortó: «El cubano digno, que no tema decir lo que piensa, que no dé un paso atrás en esta hora de verdaderos hombres».

El caso ha generado presión internacional sostenida. El Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos y Amnistía Internacional han exigido la liberación inmediata de ambos jóvenes y condenado su detención como un acto de represión a la libertad de expresión.

El proyecto El4tico, con sede en Holguín, era conocido por sus videos de análisis crítico sociopolítico que cuestionaban la gestión del gobierno cubano y desmontaban narrativas oficiales, con miles de seguidores en internet antes de que el operativo de febrero silenciara su actividad.