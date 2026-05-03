Alberto Reyes sobre Jonathan Muir, El4tico, Anna Bensi y Fuera de la Caja: "Son la voz de la naciente juventud cubana"

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El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías publicó un nuevo mensaje en Facebook, en el que desmonta la narrativa oficial del régimen sobre varios casos de represión reciente y expone lo que, a su juicio, se esconde detrás de cada uno.

Bajo el título "He estado pensando en lo que es y en lo que no es", el párroco de Esmeralda, Camagüey, arranca con una premisa que atraviesa todo el texto: "En este mundo, no todo es lo que parece, y en Cuba, esta regla se maximiza".

El primer caso que analiza es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido en marzo tras participar en protestas en Morón, Ciego de Ávila, recluido en una prisión de máxima seguridad y acusado de sabotaje.

"Jonathan es un objeto político, es una advertencia contra los jóvenes, contra los padres de los jóvenes e incluso una advertencia contra las Iglesias", dice Reyes. "Es un trofeo del poder, y con tal de mantener ese trofeo, no importa despojarlo de su condición de persona, no importa romperlo, no importa si se destruye".

El sacerdote también aborda la detención de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, miembros del proyecto audiovisual El4tico, de Holguín, arrestados en febrero en un operativo que incluyó la confiscación de equipos y cámaras.

"Si Ernesto y Kamil fueran terroristas, o promotores de un lenguaje de odio, la sociedad habría visto con beneplácito su detención", advierte el cura, quien subraya que su detención es "el mensaje alto y claro de un Gobierno decidido a no tolerar voces disidentes".

El texto menciona a Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), activista de 21 años bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo, y al colectivo "Fuera de la Caja", cuyos integrantes han sufrido el acoso de la Seguridad del Estado hacia ellos y sus familiares.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

"Si Anna Sofía y los muchachos de 'Fuera de la Caja' fueran jóvenes desestructurados, alienados, desequilibrados, este Gobierno no se hubiera molestado en lo más mínimo en hacerles caso", expresa Reyes.

Y añade: "Son la voz de la naciente juventud cubana, son el exponente del sentir real de las nuevas generaciones. Su persecución y acoso no es un acto de justicia para con la Revolución, sino el intento de erradicación de un peligro".

La columna también desmonta la campaña "Mi firma por la patria", lanzada por el Partido Comunista el 19 de abril, con la que el régimen presume de más de 6,2 millones de firmas recogidas.

Un audio filtrado el 2 de mayo expone órdenes directas de firmar bajo amenaza de despido en centros de trabajo, escuelas y bodegas.

Para el sacerdote, la campaña "no es más que otro recordatorio de quién tiene la bota puesta sobre nuestro cuello, no es sino una prueba más de cuánto puede controlarse a un pueblo a través el miedo".

El P. Reyes cierra con una pregunta que resume la arbitrariedad del sistema: "¿Puede una vidriera rota costar 15 años de vida?", en referencia a los más de mil presos políticos encarcelados desde el 11 de julio de 2021, a quienes el régimen llama "promotores del desorden público" y "destructores de la propiedad social".

"Este pueblo no es tonto, y más allá de lo que parece, todos sabemos lo que cada cosa es", concluye, en lo que constituye una de sus entregas más directas y documentadas contra la dictadura.