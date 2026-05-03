Alberto Reyes sobre Jonathan Muir, El4tico, Anna Bensi y Fuera de la Caja: "Son la voz de la naciente juventud cubana"

Vídeos relacionados:
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías publicó un nuevo mensaje en Facebook, en el que desmonta la narrativa oficial del régimen sobre varios casos de represión reciente y expone lo que, a su juicio, se esconde detrás de cada uno.
Bajo el título "He estado pensando en lo que es y en lo que no es", el párroco de Esmeralda, Camagüey, arranca con una premisa que atraviesa todo el texto: "En este mundo, no todo es lo que parece, y en Cuba, esta regla se maximiza".
El primer caso que analiza es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido en marzo tras participar en protestas en Morón, Ciego de Ávila, recluido en una prisión de máxima seguridad y acusado de sabotaje.
"Jonathan es un objeto político, es una advertencia contra los jóvenes, contra los padres de los jóvenes e incluso una advertencia contra las Iglesias", dice Reyes. "Es un trofeo del poder, y con tal de mantener ese trofeo, no importa despojarlo de su condición de persona, no importa romperlo, no importa si se destruye".
El sacerdote también aborda la detención de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, miembros del proyecto audiovisual El4tico, de Holguín, arrestados en febrero en un operativo que incluyó la confiscación de equipos y cámaras.
"Si Ernesto y Kamil fueran terroristas, o promotores de un lenguaje de odio, la sociedad habría visto con beneplácito su detención", advierte el cura, quien subraya que su detención es "el mensaje alto y claro de un Gobierno decidido a no tolerar voces disidentes".
El texto menciona a Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), activista de 21 años bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo, y al colectivo "Fuera de la Caja", cuyos integrantes han sufrido el acoso de la Seguridad del Estado hacia ellos y sus familiares.
"Si Anna Sofía y los muchachos de 'Fuera de la Caja' fueran jóvenes desestructurados, alienados, desequilibrados, este Gobierno no se hubiera molestado en lo más mínimo en hacerles caso", expresa Reyes.
Y añade: "Son la voz de la naciente juventud cubana, son el exponente del sentir real de las nuevas generaciones. Su persecución y acoso no es un acto de justicia para con la Revolución, sino el intento de erradicación de un peligro".
La columna también desmonta la campaña "Mi firma por la patria", lanzada por el Partido Comunista el 19 de abril, con la que el régimen presume de más de 6,2 millones de firmas recogidas.
Un audio filtrado el 2 de mayo expone órdenes directas de firmar bajo amenaza de despido en centros de trabajo, escuelas y bodegas.
Para el sacerdote, la campaña "no es más que otro recordatorio de quién tiene la bota puesta sobre nuestro cuello, no es sino una prueba más de cuánto puede controlarse a un pueblo a través el miedo".
El P. Reyes cierra con una pregunta que resume la arbitrariedad del sistema: "¿Puede una vidriera rota costar 15 años de vida?", en referencia a los más de mil presos políticos encarcelados desde el 11 de julio de 2021, a quienes el régimen llama "promotores del desorden público" y "destructores de la propiedad social".
"Este pueblo no es tonto, y más allá de lo que parece, todos sabemos lo que cada cosa es", concluye, en lo que constituye una de sus entregas más directas y documentadas contra la dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y el caso de Jonathan David Muir Burgos
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Jonathan David Muir Burgos y por qué está detenido?
Jonathan David Muir Burgos es un adolescente cubano de 16 años que fue detenido el 16 de marzo tras haber participado en protestas en Morón, Ciego de Ávila, motivadas por apagones prolongados. Está acusado de sabotaje y se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Canaleta. Su caso ha generado preocupación internacional debido a las condiciones de su detención y su delicado estado de salud.
¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y qué medidas ha tomado en el caso de Jonathan?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una organización que promueve y protege los derechos humanos en el continente americano. En el caso de Jonathan Muir, la CIDH otorgó medidas cautelares debido al riesgo para su vida, integridad personal y salud, y ha exigido al régimen cubano que responda sobre su situación. Sin embargo, el gobierno cubano no ha proporcionado la información solicitada.
¿Cómo describe el sacerdote Alberto Reyes la situación política en Cuba?
El sacerdote Alberto Reyes describe la situación política en Cuba como una de represión y control, donde el gobierno utiliza el poder para silenciar voces disidentes y perpetuar un estado de miedo y obediencia forzada. Reyes critica la falta de derechos y libertades en Cuba, señalando que el régimen convierte a los ciudadanos en "piezas desechables" al servicio de un ideal revolucionario que no beneficia a la población.
¿Cuál es la postura del sacerdote Alberto Reyes sobre las campañas del régimen cubano, como "Mi firma por la patria"?
El sacerdote Alberto Reyes critica las campañas del régimen cubano, describiéndolas como manipulaciones para demostrar un apoyo popular que no es genuino. En el caso de "Mi firma por la patria", Reyes argumenta que se trata de un recordatorio del control que el gobierno ejerce sobre el pueblo mediante el miedo, y denuncia que las firmas se obtienen bajo amenazas de despido en centros de trabajo y educativos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.