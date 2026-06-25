Este cubano advierte las dificultades de emigrar a este país: "No se engañen"

Un cubano identificado en TikTok como Cuti CTT publicó un video de advertencia dirigido a sus compatriotas que consideran emigrar a Guyana, donde lleva apenas dos semanas viviendo y ya encontró una realidad muy distinta a la que esperaba.

En el video publicado el 20 de junio, el joven cubano resume su experiencia inicial en tres problemas concretos: escasez de empleo, salarios por debajo de lo legal y violencia callejera que afecta directamente a la comunidad migrante.

«Lo primero que les voy a decir para que no vengan engañados: mucha escasez de trabajo, el trabajo está fula fula fula para conseguir casi todos los días», advierte en la grabación.

Sobre los salarios, denuncia que la llegada masiva de cubanos, venezolanos y otros migrantes hispanohablantes ha creado condiciones para la explotación laboral: «Al ver mucha migración, se aprovechan de la situación y están pagando menos».

Como ejemplo extremo, relata haber encontrado a un compatriota que trabajó en construcción de siete de la mañana a siete de la noche por apenas 6.000 dólares guyaneses diarios, una cifra equivalente a menos de un dólar y muy por debajo del jornal mínimo legal en Guyana, que en 2026 ronda los 111,502 diarios (unos 18 dólares).

El panorama de seguridad que describe es igualmente preocupante. Relata que un amigo cubano que lo recibió en el país intervino en un asalto a una pareja de compatriotas: «Estaban asaltando a otro cubano con su mujer y él se metió, le sacaron cuchillo, hubo tiros de puñalada. Gracias a Dios no le pasó nada, pero le llevaron pasaporte, le llevaron dinero».

Advierte sobre zonas cercanas a hospitales públicos donde los robos son frecuentes y pide a quienes piensen en emigrar que evalúen bien la decisión antes de tomar el paso.

El único aspecto positivo que destaca es el costo de los alimentos: «La comida, súper, superbarata. Con un día de trabajo compras la comida de una semana, amplio, amplio, comiendo bastante».

Su recomendación principal es clara: «Si no tienen alguien aquí que ya les tenga un trabajo llegando o algo resuelto, se les va a hacer difícil cantidad».

El creador de contenido reconoce que en Cuba era, según sus propias palabras, «un vago que no hacía nada», y que llegó a Guyana con expectativas que la realidad no confirmó: «El dinero no está fácil».