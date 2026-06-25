Pánico en el aeropuerto de Maiquetía: así se vivieron los terremotos en Venezuela

Techos desplomándose sobre pasajeros, gritos y oscuridad: así vivieron quienes estaban en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, que ha dejado hasta el momento 164 personas fallecidas y más de 900 heridas, según reciente reporte de Delcy Rodríguez en contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Un vídeo difundido en redes sociales captó el caos en el interior del aeropuerto: pasajeros corriendo en distintas direcciones por los pasillos mientras fragmentos del techo caían a su alrededor. La periodista Gitanjali Suárez, de Unión Radio, que se encontraba en el área de seguridad preparándose para viajar, lo describió sin rodeos: «Los techos caían sobre la gente».

Además de los techos dañados, los dos terremotos que sacudieron Venezuela dejaron destrozados los mostradores de la aerolínea Conviasa, colapsaron puentes peatonales del estacionamiento y causaron daños en la autopista de acceso hacia Caracas. Los pasajeros reportaron al menos cinco réplicas tras el sismo principal.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el cierre total del terminal sin fecha de reapertura: «El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura». También suspendió las operaciones del Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy por inspecciones de posibles daños estructurales.

En Caracas, los daños fueron especialmente severos en el este de la capital. Colapsaron al menos dos edificios: el residencial Petunia, de 14 pisos, en Los Palos Grandes, y un edificio de Bancaribe en Altamira. Más de 90 estructuras resultaron afectadas en el estado Miranda.

El ministro del Interior Diosdado Cabello describió «situaciones alarmantes» en esas zonas y ordenó la suspensión preventiva del suministro de gas natural en edificios de la capital: «Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas».

Las escenas de terror se repitieron en distintos puntos de la ciudad. Heidi Romero, comerciante de 42 años que estaba en el Sambil de Chacao, relató: «No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron». Odalis Escalona, empleada bancaria de 54 años, describió: «Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible». María Romero, pensionada de 80 años, contó a Reuters: «El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía».

Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional en todo el país, suspendió las clases escolares y anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender la crisis. La Guaira fue declarada «zona de desastre», y las autoridades advirtieron que las cifras de víctimas son «preliminares» y podrían aumentar, ya que aún no se había podido acceder plenamente a esa zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10,000 y 100,000 posibles fallecidos con un 42% de probabilidad según su sistema de alerta automática PAGER, que asignó nivel máximo de alerta roja. Se trata de una estimación probabilística, no de un conteo real, pero refleja la magnitud del desastre sobre una infraestructura ya deteriorada por años de crisis económica.

Estados Unidos anunció el envío inmediato de equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela. Las labores de rescate continúan mientras las autoridades advierten que las cifras de fallecidos y heridos podrían modificarse conforme se acceda a las zonas aún incomunicadas.