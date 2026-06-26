Willy Chirino sorprende al revelar qué artista cubano admira a pesar de grandes diferencias ideológicas entre ambos

Willy Chirino confesó públicamente en días recientes que siente una profunda admiración por la obra del trovador Silvio Rodríguez, a pesar de las diferencias ideológicas que los separan de manera radical.

El cantante -figura del exilio cubano en Miami y crítico acérrimo del régimen de La Habana- admitió en entrevista con el periodista Carlos Alejandro Sánchez Rodríguez que hay artistas que admira aunque no comparta posiciones políticas con ellos.

Chirino relató que días antes de la entrevista recibió un disco autografiado del cantautor que este le envió a través de una persona cercana a él, quien le transmitió un mensaje de admiración.

«Él siente admiración por tu trabajo, aunque no comparte naturalmente tu posición política. Y te mandó un disco firmado», le habría dicho el intermediario en cuestión al entregarle el disco a Willy Chirino.

El autor de la célebre Ya vienen llegando, asegura haber contestado lo siguiente:

«Dile a ese hombre con quien yo no comparto nada de su ideología, y que me parece una historia de terror que una persona con su talento y con su capacidad para escribir esas metáforas maravillosas, pueda apoyar a ese sistema tan horrible que ha desbaratado a su país y a su pueblo. No puedo creer que estén dentro de una misma persona».

La canción de Silvio Rodríguez que hace llorar a Willy Chirino, pero... con una condición

El momento más revelador de la entrevista llegó cuando Chirino habló de Cita con ángeles, tema del álbum homónimo que Silvio Rodríguez editó en 2003, cuya letra evoca las muertes trágicas de figuras como Federico García Lorca, John Lennon, Salvador Allende, Martin Luther King y el Che Guevara.

«Pero hay una canción que.... sacando al Che Guevara de esa canción, a mí me hace llorar», afirmó Chirino, dejando claro que su emoción ante esa pieza tiene la citada condición inamovible.

El cantante fue explícito con el mensaje que quiso enviarle al trovador:

«Dile que mi recomendación es que la cante, pero que jamás ponga al Che Guevara, porque Che Guevara no se merece estar en compañía de Martin Luther King, ni de John Lennon, ni de esos grandes que él incorporó a esa canción, que se llama Citas con Ángeles».

Arte y horror en una misma persona

Chirino no ocultó la contradicción que le genera esa admiración que siente por Silvio Rodríguez como cantautor, y fue directo al expresar su rechazo a las posturas políticas del trovador.

Sin embargo, pese a esa condena sin matices al respaldo de Silvio Rodríguez al régimen cubano, Chirino fue igualmente contundente al reconocer el valor artístico del autor de Uniconio:

«Yo admiro su trabajo, lo tengo que admirar porque es una persona de un talento extraordinario».

Joaquín Sabina, otro héroe incómodo

Chirino extendió esa misma dicotomía entre arte e ideología al cantautor español Joaquín Sabina.

«Joaquín Sabina es uno de mis héroes», dijo, sin embargo, recordó con visible incomodidad que en un libro de letras del español, escrito a puño y letra, Sabina incluyó una foto abrazado a Fidel Castro.

Chirino, quien celebró sus 50 años de carrera musical en febrero de 2026 y recibió en abril un doctorado honorario en música de la FIU, se mantiene como una de las voces más activas del exilio cubano, mientras el debate sobre arte, ideología y responsabilidad política en el contexto cubano sigue sin resolverse.