Dónde ver los fuegos artificiales este 4 de Julio en el sur de Florida

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El sur de Florida celebra este sábado el Día de la Independencia de Estados Unidos en una edición especialmente significativa: el 250 aniversario de la fundación del país, con decenas de eventos gratuitos repartidos entre los condados Miami-Dade, Broward y Monroe.

La región ofrece opciones para todos los gustos, desde exhibiciones sobre el agua hasta espectáculos de drones.

El evento más destacado es «250 United: America's 250th Celebration» en Bayfront Park (301 N Biscayne Blvd, Miami), una celebración gratuita de 1:00 pm a la medianoche con Ashanti, Ja Rule, 112 con Slim y Mike, The Fray, Orlando Mendez, Shaggy y Willy Chirino, más una zona de pantalla gigante para seguir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, cuyo Fan Festival en Bayfront Park cierra precisamente este sábado.

Condado de Miami-Dade

En Doral Central Park (3005 NW 92nd Ave), la fiesta arranca a las 2:00 pm y se extiende hasta las 11:30 pm, con un espectáculo de fuegos artificiales de 25 minutos e inflables interactivos.

El Charles Hadley Park (1350 NW 50th St) abre a las 4 p.m. con comida gratuita para niños y adultos mayores hasta agotar existencias, juegos y música en vivo hasta las 9 p.m.

El Gerry Curtis Park (1901 NW 24th Ave) celebra de 1:00 pm a 9:30 pm con Oro Sólido, Nia Skyfer y Aron Luix, transmisiones de la Copa Mundial de Clubes y vendedores locales.

En Miami Lakes Veterans Park (15151 NW 82nd Ave), la celebración comienza a las 6:30 pm con fuegos artificiales a las 9:00 pm.

Condado de Broward

El Amerant Bank Arena de Sunrise organiza una celebración gratuita al aire libre desde las 6:00 pm con Higher Ground Band, Light Balance, drones, fuegos artificiales y parqueo sin costo.

Fort Lauderdale presenta su «4th of July Spectacular» en Las Olas Oceanside Park de mediodía a 9:15 pm, con espectáculo de drones a las 8:45 pm previo a los fuegos artificiales. El Fisher Family Pier de Pompano Beach abre desde las 5:00 pm con DJ en vivo y fuegos artificiales a las 9:00 pm.

El Seminole Casino Coconut Creek arranca a las 7:00 pm; el Tamarac Community Center celebra su «All-American Celebration» desde las 6:30 pm.

El Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines tiene área de picnic desde las 7:00 pm y fuegos artificiales a las 9:00 pm, aunque el acceso al picnic es exclusivo para residentes con boletos.

Condado de Monroe (los Cayos)

En Islamorada, el Founders Park ofrece un evento gratuito desde las 5:00 pm con fuegos artificiales al anochecer. En Key Largo, un desfile parte del marcador de la milla 98.2 a las 10 am y los fuegos artificiales en Rowell's Waterfront Park comienzan a las 9:15 pm.

En Marathon, el desfile sale de Marathon High School a las 11:00 am y da paso a festividades en Sombrero Beach con fuegos artificiales a las 9:00 pm. En Key West, el Rotary Club organiza fuegos artificiales a las 9:00 pm en el Edward B. Knight Pier, con venta de comida y bebidas cuyos ingresos beneficiarán becas locales.

Calor extremo: precauciones necesarias

Una ola de calor con sensaciones térmicas de hasta 113°F (45°C) y probabilidad de tormentas aisladas del 40 % al 60 % por la tarde marca este 4 de julio en el sur de Florida.

Miami-Dade activó 22 centros de enfriamiento gratuitos -11 en parques y 11 en bibliotecas- para quienes no soporten el calor al aire libre.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar el sol entre las 11:00 am y las 5:00 pm, y asistir a espectáculos profesionales en lugar de usar fuegos artificiales caseros, cuyo uso en Florida está restringido a artefactos que no se eleven del suelo ni exploten.