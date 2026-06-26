Arrestan a siete personas, incluidos cuatro menores, tras incendio de museo en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La organización de derechos humanos Cubalex denunció este jueves la detención de al menos siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, por su presunta vinculación con el incendio de la Casa Memorial Orlando "Olo" Pantoja Tamayo, conocida como el Museo de Maffo, ocurrido la noche del pasado 21 de junio en el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba.

Según la organización, algunos de los arrestados fueron trasladados al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, en Santiago de Cuba, donde permanecen incomunicados y sin que sus familiares hayan recibido información oficial sobre su situación jurídica.

Cubalex identificó a cuatro de los detenidos: José Ángel Borrero Zorrilla, de 17 años; José Jorge Menéndez Vázquez, también de 17; Luis Alberto Leyva, de unos 20 años, y Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21.

La organización advirtió que las autoridades han realizado arrestos por la presunta participación en el incendio "sin que se conozcan pruebas que sustenten esas acusaciones" y señaló que la cifra de siete detenidos podría ser mayor.

«Continuamos verificando estos hechos, por lo que no descartamos que el número de personas detenidas sea mayor», indicó.

El incendio ocurrió en medio de una creciente tensión social en Contramaestre. Mientras el inmueble ardía, vecinos salieron a las calles gritando consignas como «¡Libertad!» y «Contramaestre no quiere más comunismo», en una protesta marcada por el descontento ante los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la situación económica del país.

Tras el siniestro, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial y de la Seguridad del Estado en el barrio La Cuba y en los alrededores de Maffo, donde se concentraron las detenciones y las acciones de vigilancia.

El edificio incendiado tenía un fuerte valor simbólico para el régimen. La casa, construida en 1936 y convertida en museo en 1991, está dedicada a Orlando "Olo" Pantoja Tamayo, guerrillero nacido en Maffo que combatió bajo las órdenes de Ernesto Che Guevara y murió el 8 de octubre de 1967 en la Quebrada del Yuro, en Bolivia, durante la operación en la que también fue capturado el líder argentino-cubano.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente conflictividad en el municipio. El pasado 22 de marzo fue incendiada la oficina de reclutamiento del Comité Militar Municipal, en un hecho interpretado como una protesta contra el Servicio Militar Obligatorio. Meses después, el 14 de junio, residentes denunciaron un incremento del acoso policial tras la aparición de carteles antigubernamentales en la localidad.

La tensión también se ha extendido al resto de la provincia. Desde principios de junio, Santiago de Cuba ha sido escenario de cacerolazos y manifestaciones en distintos barrios, impulsados por apagones de hasta 22 horas diarias, la escasez de combustible, la falta de agua potable y el desabastecimiento de alimentos.

Cubalex advirtió que el incremento de la represión coincide con la proximidad de un nuevo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y denunció que, en las últimas semanas, varios jóvenes de Contramaestre han sido objeto de citaciones arbitrarias, amenazas y actos de intimidación.

La organización también alertó sobre la situación de los menores detenidos. Recordó que en Cuba la responsabilidad penal comienza a los 16 años, lo que permite que adolescentes sean procesados por tribunales ordinarios. Además, denunció que la legislación vigente posibilita interrogatorios iniciales sin la presencia de abogados o familiares y favorece el uso de la prisión preventiva, prácticas que han sido cuestionadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Según datos de Cubalex, durante junio de 2026 se han registrado, hasta el momento, 109 protestas en la isla, mientras la organización documentó 1,279 violaciones de derechos humanos en los primeros seis meses del año.