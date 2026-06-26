Daños en paneles solares y otras estructuras tras tormenta local severa que azotó Guantánamo

Una tormenta local severa sorprendió este jueves a la ciudad de Guantánamo con intensas lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento que dejaron un inusual saldo de daños: varios paneles solares instalados en viviendas y centros estatales fueron arrancados y lanzados a la vía pública.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran estructuras fotovoltaicas completamente desprendidas de los techos y esparcidas sobre calles de la ciudad, una escena que llamó la atención en momentos en que Cuba apuesta por la energía solar para aliviar la profunda crisis del sistema electroenergético.

De acuerdo con reportes de meteorólogos y autoridades locales, la tormenta registró ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora, acompañadas de lluvias torrenciales, descargas eléctricas y caída de granizo. Aunque no se reportaron víctimas, sí hubo daños en cubiertas ligeras, árboles, redes eléctricas y sistemas fotovoltaicos.

La meteoróloga Raisa Rodríguez explicó que el fenómeno fue clasificado como una Tormenta Local Severa (TLS), favorecida por la combinación de intenso calor, elevada humedad y una atmósfera muy inestable, condiciones que propiciaron el rápido desarrollo de nubes capaces de generar vientos destructivos.

La periodista Lilibeth Alfonso Martínez señaló que los daños fueron especialmente visibles en los sistemas de paneles fotovoltaicos instalados tanto en casas particulares como en instituciones estatales de Guantánamo. Fotografías difundidas tras el evento muestran varias estructuras metálicas dobladas y desprendidas por la fuerza del viento.

Otros reportes indican que la estación meteorológica del Centro registró una racha de 67,6 kilómetros por hora, aunque especialistas advirtieron que en zonas donde no existen instrumentos de medición los vientos pudieron ser considerablemente superiores.

Las afectaciones también alcanzaron techos ligeros, postes, tendidos eléctricos y árboles en distintos barrios de la ciudad, mientras vecinos compartían videos del momento en que la intensa lluvia reducía casi por completo la visibilidad.

El episodio ocurre en un contexto particularmente delicado para Cuba, donde el Gobierno impulsa la expansión de los parques solares y la instalación de sistemas fotovoltaicos como una de sus principales estrategias para enfrentar los prolongados apagones que afectan a gran parte del país.

Por el momento, las autoridades locales no han informado cuántos sistemas solares resultaron dañados ni el costo de las afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico.