Daños en paneles solares y otras estructuras tras tormenta local severa que azotó Guantánamo

Una tormenta local severa sorprendió este jueves a la ciudad de Guantánamo con intensas lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento que dejaron un inusual saldo de daños: varios paneles solares instalados en viviendas y centros estatales fueron arrancados y lanzados a la vía pública.
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran estructuras fotovoltaicas completamente desprendidas de los techos y esparcidas sobre calles de la ciudad, una escena que llamó la atención en momentos en que Cuba apuesta por la energía solar para aliviar la profunda crisis del sistema electroenergético.
De acuerdo con reportes de meteorólogos y autoridades locales, la tormenta registró ráfagas de viento de hasta 104 kilómetros por hora, acompañadas de lluvias torrenciales, descargas eléctricas y caída de granizo. Aunque no se reportaron víctimas, sí hubo daños en cubiertas ligeras, árboles, redes eléctricas y sistemas fotovoltaicos.
La meteoróloga Raisa Rodríguez explicó que el fenómeno fue clasificado como una Tormenta Local Severa (TLS), favorecida por la combinación de intenso calor, elevada humedad y una atmósfera muy inestable, condiciones que propiciaron el rápido desarrollo de nubes capaces de generar vientos destructivos.
La periodista Lilibeth Alfonso Martínez señaló que los daños fueron especialmente visibles en los sistemas de paneles fotovoltaicos instalados tanto en casas particulares como en instituciones estatales de Guantánamo. Fotografías difundidas tras el evento muestran varias estructuras metálicas dobladas y desprendidas por la fuerza del viento.
Otros reportes indican que la estación meteorológica del Centro registró una racha de 67,6 kilómetros por hora, aunque especialistas advirtieron que en zonas donde no existen instrumentos de medición los vientos pudieron ser considerablemente superiores.
Las afectaciones también alcanzaron techos ligeros, postes, tendidos eléctricos y árboles en distintos barrios de la ciudad, mientras vecinos compartían videos del momento en que la intensa lluvia reducía casi por completo la visibilidad.
El episodio ocurre en un contexto particularmente delicado para Cuba, donde el Gobierno impulsa la expansión de los parques solares y la instalación de sistemas fotovoltaicos como una de sus principales estrategias para enfrentar los prolongados apagones que afectan a gran parte del país.
Por el momento, las autoridades locales no han informado cuántos sistemas solares resultaron dañados ni el costo de las afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico.
Preguntas frecuentes sobre los efectos de la tormenta severa en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles fueron los principales daños causados por la tormenta en Guantánamo?
La tormenta causó daños significativos a los paneles solares instalados en viviendas y centros estatales, además de afectar techos ligeros, árboles, y redes eléctricas. Las ráfagas de viento alcanzaron hasta 104 kilómetros por hora, lo que provocó que los paneles fueran arrancados y lanzados a la vía pública.
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¿Cómo afecta esta tormenta al plan del Gobierno cubano de impulsar la energía solar?
El daño a los sistemas de paneles solares representa un revés para el Gobierno cubano, que apuesta por la energía solar como estrategia para mitigar la crisis energética y los prolongados apagones. La destrucción de estos sistemas muestra la vulnerabilidad de las infraestructuras solares ante fenómenos meteorológicos extremos.
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¿Qué condiciones meteorológicas favorecieron el desarrollo de la tormenta en Guantánamo?
La tormenta fue favorecida por una combinación de intenso calor, alta humedad y una atmósfera muy inestable. Estas condiciones propiciaron el rápido desarrollo de nubes capaces de generar vientos destructivos, tal como explicó la meteoróloga Raisa Rodríguez.
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¿Cómo se han visto afectadas otras provincias cubanas por tormentas similares?
Otras provincias del oriente cubano, como Granma y Santiago de Cuba, también han sufrido recientemente los embates de tormentas locales severas, con vientos superiores a 100 kilómetros por hora, granizo y daños a infraestructuras eléctricas. Estas tormentas destacan la fragilidad de las infraestructuras cubanas frente a eventos meteorológicos extremos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.