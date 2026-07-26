Un rayo impacta poste de madera en Güira de Melena durante fuertes tormentas

El Instituto de Meteorología de Cuba documentó este sábado el impacto de una descarga eléctrica sobre un poste de madera en el municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa, durante las intensas tormentas que azotaron la zona esta tarde, según una publicación del organismo en sus redes sociales.

El Instituto difundió dos fotografías del suceso: una del poste con un círculo negro que señala el punto exacto del impacto, y otra de la superficie del suelo con marcas visibles de la descarga.

«La imagen corresponde al impacto de un rayo sobre un poste de madera en el municipio de Güira de Melena, Artemisa, durante las fuertes tormentas registradas esta tarde», precisó el organismo en su publicación.

Junto con las imágenes, el Instituto aprovechó el evento para reiterar las medidas de seguridad ante tormentas eléctricas: «Ante una tormenta eléctrica, tome siempre todas las medidas de precaución: aléjese de postes, árboles y estructuras metálicas, evite el uso de teléfonos fijos y equipos conectados a la red eléctrica, y busque refugio en lugares seguros».

El suceso ocurre en plena temporada lluviosa cubana, que se extiende de mayo a octubre, con julio como el mes históricamente más peligroso por descargas eléctricas en la isla.

Según datos del propio Instituto de Meteorología, los rayos matan más que los huracanes en Cuba: entre 1987 y 2023 se registraron 1,892 fallecidos por esta causa, con un promedio de entre 51 y 54 muertes anuales. Solo en julio se acumulan 376 víctimas en ese período.

Güira de Melena, municipio de unos 40,000 habitantes ubicado al sur de Artemisa, tiene un historial reciente de fenómenos meteorológicos severos.

Captura de Facebook

Un tornado tocó tierra en el municipio el 10 de julio de 2025, y otro fue reportado durante la Nochebuena de 2024. En agosto de 2025, la explosión de una subestación eléctrica dejó sin electricidad a la localidad.

Los impactos de rayos sobre la infraestructura eléctrica cubana, ya deteriorada tras décadas de abandono, han provocado apagones en múltiples localidades durante 2025 y 2026.

El 10 de julio de este año, una tormenta en Camagüey registró casi 4,000 descargas eléctricas en minutos y dejó sin electricidad circuitos del Hospital Provincial y el Hospital Oncológico de esa ciudad.

El año más letal por rayos en Cuba desde que existen registros fue 1996, cuando se contabilizaron 91 muertes en un solo año, cifra que ilustra la magnitud del riesgo que enfrentan los cubanos cada temporada de lluvias.