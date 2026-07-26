Tormenta severa con granizo azota Perico García en Pinar del Río y causa daños en cultivos de plátano

Una tormenta severa acompañada de granizo golpeó este sábado la localidad de Perico García, localidad Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río y dejó daños en cultivos de plátano de la zona.

Según reportó el Instituto de Meterología, el evento se produjo en el marco de una jornada de intensa actividad convectiva que afectó gran parte del territorio cubano, con el núcleo principal de las tormentas concentrado precisamente sobre el occidente del país.

A las 6:30 de la tarde, el aficionado a la meteorología Gustavo Moreno Denis publicó una actualización en la que describió el sistema como un «manto nuboso extenso y organizado en el 'espinazo convectivo central' que cubre gran parte del occidente y centro del país, con prolongaciones hacia el oriente», con «múltiples núcleos convectivos que indican tormentas con tope muy frío y fuerte desarrollo vertical».

Según ese reporte meteorológico de las 6:30 pm, el núcleo principal sobre Pinar del Río se había desplazado ligeramente hacia el este, con las lluvias más fuertes y rayos concentrados en Los Palacios, Consolación del Sur, la ciudad de Pinar del Río y Bahía Honda.

La actividad eléctrica también se intensificó sobre La Habana y Mayabeque, con lluvias localmente intensas, mientras que en el centro del país se extendía «una franja continua de nubosidad convectiva desde Matanzas hasta Ciego de Ávila», con los núcleos más activos sobre la zona sur de Matanzas y las cercanías de Santa Clara, en Villa Clara.

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Imágenes satelitales infrarrojas de NASA tomadas a las 22:10 UTC confirmaron la magnitud del sistema, mostrando múltiples núcleos convectivos con topes muy fríos sobre Cuba y el Caribe, indicativos de tormentas con fuerte desarrollo vertical.

Moreno Denis recomendó a los habitantes del occidente y el centro «extremar precauciones por lluvias fuertes, inundaciones repentinas y rayos», y advirtió al oriente que «la actividad puede aumentar al final de la tarde».

El plátano es uno de los cultivos prioritarios de Pinar del Río para la seguridad alimentaria de la provincia, con áreas productivas distribuidas en varios municipios.

Los daños registrados este sábado se suman a una cadena de impactos meteorológicos que ha golpeado la agricultura pinareña en los últimos años.

Esta misma temporada de verano ya había dejado estragos similares en otras provincias: una tormenta con granizo golpeó Camagüey el 10 de julio, derribando árboles y provocando cortes eléctricos que afectaron hospitales, mientras que Varadero sufrió el paso de una tormenta local severa el 9 de julio que arrancó techos y dejó la Primera Avenida intransitable.

También en julio, fuertes vientos destruyeron instalaciones educativas y dañaron cultivos en Pilón, en Granma, con pérdidas directas en plantaciones de plátano y mango.

Las tormentas localmente severas son un fenómeno recurrente en Cuba durante los meses de verano, caracterizadas por lluvias intensas, actividad eléctrica y, en ocasiones, granizo.

En marzo de 2025 también se reportó caída de granizo en Pinar del Río durante una jornada de tormentas locales que afectó varias provincias del país.