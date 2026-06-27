ONAT activa el cobro automático de deudas tributarias: Así funcionará

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El régimen cubano activará en las próximas semanas un mecanismo que permitirá a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) retirar dinero directamente de las cuentas bancarias de los contribuyentes morosos, sin que estos deban autorizar la operación.

La medida, anunciada este sábado por el medio oficialista Cubadebate, se sustenta en la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios y entrará en vigor aproximadamente el 18 de julio de 2026, treinta días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

El procedimiento, denominado «orden de cobro sin aceptación», faculta a la ONAT para instruir directamente a los bancos comerciales el débito de las cuentas de quienes acumulen deudas tributarias vencidas y firmes.

Según el organismo, solo se aplicará a deudas «determinadas administrativamente, notificadas legalmente, y que no hayan sido pagadas, aplazadas ni recurridas mediante los recursos de reforma o alzada».

Están sujetos a la norma tanto las personas jurídicas —estatales y no estatales— como las personas naturales con o sin actividad empresarial que registren deudas tributarias debidamente notificadas.

Para las empresas, el débito se ejecutará desde su cuenta corriente principal; para los trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes individuales, desde su Cuenta Bancaria Fiscal (CBF).

En casos donde se detecten conductas evasoras o subdeclaraciones a través de acciones de control fiscal, la ONAT podrá, previo apercibimiento, extender el cobro a otras cuentas bancarias personales del deudor.

Si el saldo disponible no alcanza para cubrir el monto total adeudado, el descuento se realizará de forma parcial y progresiva hasta saldar la deuda completa.

Los tres bancos que participarán en el proceso son el Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Metropolitano (BANMET).

El régimen presentó la medida como una herramienta para «fortalecer la disciplina fiscal y la cultura de pago oportuno», reducir el riesgo de afectaciones a los ingresos públicos y modernizar la gestión tributaria.

La ONAT también argumentó que el cobro automático es «una práctica reconocida internacionalmente aplicada por otras administraciones tributarias».

La resolución fue firmada el 25 de mayo de 2026 por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y publicada en el número 53 de la Gaceta Oficial el 18 de junio.

Antes de su implementación nacional, el sistema fue sometido a una prueba piloto con más de 200 contribuyentes en las 15 provincias y 75 municipios del país, incluida la Isla de la Juventud, cuyos resultados el gobierno calificó de favorables.

Desde el punto de vista legal, la ONAT aclaró que la extensión del cobro a cuentas personales «ya está prevista en la Ley 113/2012 del Sistema Tributario y el Decreto 308/2012, por lo que no constituye una novedad legal, sino una extensión operativa del cobro».

Ese decreto también contempla medidas de apremio como el embargo de bienes y la prohibición de salida del país para deudores.

La nueva disposición se inscribe en una escalada sostenida de control fiscal sobre el sector no estatal.

Desde abril de 2025, el gobierno exige a los trabajadores por cuenta propia contar con una CBF para operar legalmente, y en agosto de ese año el gobierno de La Habana lanzó una ofensiva contra negocios privados que evitaban el uso de esa cuenta o rechazaban pagos por transferencia, con multas y cierres temporales como consecuencia.

El cobro automático responde también a la grave crisis fiscal que atraviesa el Estado cubano, incapaz de financiar con regularidad el Presupuesto del Estado en medio del colapso económico que sufre la Isla tras décadas de gestión centralizada.