Quioscos de 1,6 millones de pesos sustituyen al mercado informal de Los Chinos en Holguín

Los cuentapropistas beneficiados recibirán un año libre de impuestos para poder amortizar la inversión

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Las autoridades de Holguín inauguraron recientemente dos nuevos boulevares comerciales para reubicar a vendedores de Los Chinos, el mercado informal desalojado semanas atrás bajo argumentos de insalubridad y desorden.

Según el gobierno local, la medida resulta una solución para mejorar la organización, la limpieza y la seguridad en áreas que durante años funcionaron al margen de los canales oficiales.

Los nuevos boulevares fueron habilitados en Pueblo Nuevo, detrás de la terminal ferroviaria, donde anteriormente existía un vertedero, y en Villa Nueva 2, informó el periódico oficial ¡Ahora!

Según la versión oficial, ambos espacios cuentan con mejores condiciones para la actividad comercial, incluyendo mayor organización, infraestructura más adecuada y la posibilidad de instalar paneles solares.

La apertura de los mercados se produce apenas días después del desalojo de más de 350 mipymes, carretilleros y vendedores de Los Chinos, considerado uno de los principales puntos de abastecimiento de alimentos de la ciudad.

Las autoridades justificaron aquella intervención alegando problemas de insalubridad, acumulación de basura, aguas residuales y hechos de violencia en las inmediaciones.

Uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo esquema es el costo de los quioscos. Según confirmó Greyin Estupiñán Reyes, viceintendente de la construcción del municipio, cada estructura ronda los 1,600,000 pesos cubanos.

Como incentivo, los cuentapropistas beneficiados "recibirán un año libre de todo tipo de impuestos para poder amortizar su inversión", puntualizó.

La cifra coincide parcialmente con las estimaciones que circularon semanas atrás en redes sociales, cuando trascendieron imágenes de los primeros quioscos instalados en la calle Cuba.

Entonces, varios ciudadanos cuestionaron que el costo pudiera alcanzar hasta los 2,000,000 de pesos en un contexto marcado por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

Las autoridades aseguran que la transformación ha sido bien recibida por parte de los residentes de las zonas beneficiadas. Algunos vecinos consultados por la prensa oficial destacaron la reducción del ruido, una mayor limpieza y mejores condiciones para el tránsito de escolares y peatones.

Otra parte de los vendedores será trasladada próximamente a la zona conocida como El Gran Panel, cercana al antiguo mercado. Allí se preparan nuevas áreas comerciales, un baño público y espacios destinados a las ventas durante los fines de semana.

Según datos ofrecidos por el presidente del Consejo Popular Lenin, José Francisco Mosqueda, la mayoría de las personas consultadas en el lugar respaldó el proyecto, aunque reclamó mantener precios asequibles, organización y limpieza.

La reorganización de Los Chinos se desarrolla en un momento especialmente delicado para el acceso a los alimentos en Cuba. Este año, el propio ministro de la Industria Alimentaria reconoció que productos como aceite, pollo y yogurt no han sido distribuidos por la libreta de abastecimiento, mientras estudios recientes señalan crecientes dificultades para garantizar la alimentación de millones de cubanos.

Durante la inauguración estuvieron presentes los primeros secretarios del Partido Comunista en la provincia y el municipio, Joel Queipo Ruiz y Osmany Biñals, así como el presidente del gobierno municipal, Rafael Braund Suterland.

Las autoridades adelantaron que prevén abrir otros espacios similares en los próximos meses para completar el reordenamiento comercial de la zona.