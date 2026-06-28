Fotoperiodista cubano cuestiona a la CTC: «¿Quién defiende al trabajador si el sindicato responde al Partido?»

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El fotoperiodista y periodista cubano Kaloian Santos Cabrera publicó un ensayo en su perfil de Facebook en el que cuestiona abiertamente la legitimidad de la Central de Trabajadores de Cuba como organización representativa de los asalariados, tras la conclusión del XXII Congreso de la CTC.

El texto surge como reacción directa a la ratificación de Osnay Miguel Colina Rodríguez como secretario general de la central sindical, cargo al que había sido designado por la propia dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) en agosto de 2025, cuando sustituyó a Ulises Guilarte de Nacimiento tras más de 12 años al frente de la organización.

Santos Cabrera señala que toda la trayectoria de Colina transcurrió como funcionario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y del PCC —llegando a ser Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara— sin haber pasado por un sindicato, una fábrica, un hospital o cualquier otro centro de trabajo.

«¿De verdad nos parece normal que quien debe defender a los trabajadores sea un cuadro del Partido Comunista? ¿Que toda su trayectoria haya transcurrido como funcionario de la UJC primero y del PCC después —pasando directamente de primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara a secretario general de la CTC— y no en un sindicato, una fábrica, un hospital, una escuela o cualquier otro centro de trabajo?», escribe el denunciante.

El autor aclara que su crítica no apunta a las personas sino a una práctica política naturalizada durante décadas: «No es una cuestión personal. No se trata de Osnay Colina. De hecho, coincidí con él cuando era responsable ideológico de la UJC Nacional y yo trabajaba como periodista en Juventud Rebelde. Guardo el recuerdo de un funcionario cordial. Mi reflexión no apunta a las personas, sino a una práctica política que se ha naturalizado».

La contradicción de fondo que identifica Santos Cabrera es estructural: «quien debería defender a los trabajadores frente al principal empleador del país —el propio Estado— pertenece a la misma estructura política que dirige ese Estado».

El ensayo ancla esa crítica en la propia tradición marxista que el régimen cubano dice encarnar.

El periodista recuerda que Marx concebía los sindicatos como organizaciones autónomas de la clase trabajadora, que Rosa Luxemburgo insistía en su independencia desde las bases, y que Lenin los definía como un puente entre el Estado y la clase obrera, no como una prolongación del aparato político.

«Fue con Stalin cuando los sindicatos terminaron plenamente subordinados al Estado y al Partido, perdiendo buena parte de su capacidad para representar de manera independiente a los trabajadores», cita Santos Cabrera para señalar el modelo que, a su juicio, reproduce Cuba.

El XXII Congreso, celebrado el sábado y el domingo en el Palacio de Convenciones de La Habana con 759 delegados —198 presenciales y 561 por videoconferencia—, se desarrolló mientras Roberto Morales Ojeda hablaba de «democracia sindical» y Díaz-Canel clausuraba el evento negando cualquier deriva capitalista y defendiendo 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas el 18 y 19 de junio de 2026.

Santos Cabrera proyecta su reflexión hacia el escenario económico que se abre en Cuba: con la expansión del sector privado, el crecimiento de las mipymes y el trabajo por cuenta propia, la necesidad de sindicatos genuinamente autónomos deja de ser un debate ideológico para convertirse en una urgencia práctica.

«Si la economía cambia, también deben cambiar las instituciones encargadas de proteger a quienes viven de su trabajo», escribe.

El periodista, que trabajó en medios oficiales cubanos antes de desarrollar una carrera independiente, cierra su ensayo con una pregunta que resume el argumento central: «Tal vez haya llegado el momento de preguntarnos si la Central de Trabajadores de Cuba representa realmente a los trabajadores o si, en la práctica, termina representando al Estado ante los trabajadores. Porque esa diferencia no es semántica. Es la esencia misma de lo que debería ser un sindicato».