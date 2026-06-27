Morales Ojeda habla de «democracia sindical» en un país donde no existen sindicatos independientes

Morales Ojeda calificó de «transparente» el XXII Congreso de la CTC, celebrado con 759 delegados en medio de la peor crisis económica de Cuba en décadas.

Sábado, 27 Junio, 2026 - 11:25

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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, afirmó este sábado que el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se desarrolló «con transparencia y compromiso», según publicó en su cuenta personal de Facebook al concluir las sesiones del cónclave obrero celebrado en La Habana.

El congreso, que sesionó el viernes y este sábado bajo el lema «Por Cuba juntos creamos», reunió a 759 delegados: 198 de forma presencial en el Palacio de Convenciones de La Habana y 561 conectados por videoconferencia desde las 15 provincias del país, en un formato híbrido que el propio régimen atribuyó a las «circunstancias actuales» del país.

Miguel Díaz-Canel presidió el evento, al que también asistieron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el ex segundo secretario del PCC José Ramón Machado Ventura.

Las sesiones fueron calificadas de «ajustadas, austeras y racionales», una descripción que refleja la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, con apagones prolongados, escasez generalizada y una caída del PIB proyectada en 6,5% para 2026, la peor de América Latina por segundo año consecutivo, según la CEPAL.

Entre los temas centrales del debate figuraron el deterioro salarial provocado por la inflación, la situación de trabajadores que debieron reorientarse laboralmente por las dificultades energéticas, y la llamada «democracia sindical».

También se analizó de forma crítica la gestión no estatal, sector que ya agrupa a más del 50% de los trabajadores en áreas como transporte, comercio, construcción, industrias y comunicaciones.

Captura de Facebook

Morales Ojeda escribió que se debatió «el papel activo del movimiento obrero en las transformaciones aprobadas para fortalecer la economía y generar resultados que nos permitan avanzar y superar el difícil momento que atraviesa el país», aunque atribuyó la crisis al embargo estadounidense, siguiendo el guión habitual del régimen.

El congreso se enmarca en el paquete de 176 transformaciones económicas que el régimen aprobó el 18 de junio, que incluyen apertura a inversión extranjera en negocios privados, creación de banca privada y eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas.

Díaz-Canel llegó al cónclave con el mensaje de que los trabajadores deben «crear riqueza» en lo que él mismo definió como una «economía de guerra».

La CTC es la única organización sindical permitida en Cuba, subordinada al Partido Comunista.

El nuevo Código del Trabajo, consultado con más de dos millones de trabajadores en 2025, no reconoce el derecho de huelga ni permite sindicatos independientes, lo que convierte cualquier alusión a «democracia sindical» en una contradicción con la estructura real del sistema laboral cubano.

Para este sábado estaba prevista también la elección del nuevo secretariado nacional de la CTC, organismo que desde julio de 2025 encabeza Osnay Miguel Colina Rodríguez, designado tras la destitución de Ulises Guilarte después de 12 años al frente de la central obrera.

Preguntas frecuentes sobre la situación sindical y económica en Cuba

CiberCuba te lo explica:

¿Qué es la «democracia sindical» mencionada por Morales Ojeda?

La «democracia sindical» en Cuba es una contradicción porque, a pesar de las declaraciones de transparencia y participación, el sistema no permite la existencia de sindicatos independientes ni el derecho a huelga, manteniendo el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) subordinada al Partido Comunista.

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¿Cuáles son las nuevas transformaciones económicas aprobadas en Cuba?

El paquete de 176 transformaciones económicas en Cuba incluye la apertura a la inversión extranjera en negocios privados, la creación de banca privada, y la eliminación del límite de 100 trabajadores para pequeñas y medianas empresas. Estas medidas buscan enfrentar la profunda crisis económica, pero no resuelven problemas estructurales como la inflación y la escasez de bienes básicos.

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¿Qué papel juega la CTC en el sistema laboral cubano?

La CTC es la única organización sindical permitida en Cuba y actúa como un brazo del Partido Comunista, sin autonomía real. No permite la representación de sindicatos independientes, lo que limita la participación genuina de los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales.

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¿Cómo afecta la crisis económica a los trabajadores cubanos?

La crisis económica en Cuba ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios debido a la inflación y la devaluación de la moneda. Los trabajadores enfrentan apagones, escasez de alimentos y medicinas, y deben recurrir al pluriempleo o la economía informal para subsistir.

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¿Qué implican las reformas laborales recientes en Cuba?

El nuevo Código del Trabajo en Cuba no reconoce el derecho a huelga ni permite sindicatos independientes, manteniendo el control de la representación laboral en manos de la CTC. Las reformas buscan ajustar el marco laboral sin alterar el control estatal sobre las organizaciones de trabajadores.

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