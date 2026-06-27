Morales Ojeda habla de «democracia sindical» en un país donde no existen sindicatos independientes

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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, afirmó este sábado que el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se desarrolló «con transparencia y compromiso», según publicó en su cuenta personal de Facebook al concluir las sesiones del cónclave obrero celebrado en La Habana.

El congreso, que sesionó el viernes y este sábado bajo el lema «Por Cuba juntos creamos», reunió a 759 delegados: 198 de forma presencial en el Palacio de Convenciones de La Habana y 561 conectados por videoconferencia desde las 15 provincias del país, en un formato híbrido que el propio régimen atribuyó a las «circunstancias actuales» del país.

Miguel Díaz-Canel presidió el evento, al que también asistieron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el ex segundo secretario del PCC José Ramón Machado Ventura.

Las sesiones fueron calificadas de «ajustadas, austeras y racionales», una descripción que refleja la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, con apagones prolongados, escasez generalizada y una caída del PIB proyectada en 6,5% para 2026, la peor de América Latina por segundo año consecutivo, según la CEPAL.

Entre los temas centrales del debate figuraron el deterioro salarial provocado por la inflación, la situación de trabajadores que debieron reorientarse laboralmente por las dificultades energéticas, y la llamada «democracia sindical».

También se analizó de forma crítica la gestión no estatal, sector que ya agrupa a más del 50% de los trabajadores en áreas como transporte, comercio, construcción, industrias y comunicaciones.

Captura de Facebook

Morales Ojeda escribió que se debatió «el papel activo del movimiento obrero en las transformaciones aprobadas para fortalecer la economía y generar resultados que nos permitan avanzar y superar el difícil momento que atraviesa el país», aunque atribuyó la crisis al embargo estadounidense, siguiendo el guión habitual del régimen.

El congreso se enmarca en el paquete de 176 transformaciones económicas que el régimen aprobó el 18 de junio, que incluyen apertura a inversión extranjera en negocios privados, creación de banca privada y eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas.

Díaz-Canel llegó al cónclave con el mensaje de que los trabajadores deben «crear riqueza» en lo que él mismo definió como una «economía de guerra».

La CTC es la única organización sindical permitida en Cuba, subordinada al Partido Comunista.

El nuevo Código del Trabajo, consultado con más de dos millones de trabajadores en 2025, no reconoce el derecho de huelga ni permite sindicatos independientes, lo que convierte cualquier alusión a «democracia sindical» en una contradicción con la estructura real del sistema laboral cubano.

Para este sábado estaba prevista también la elección del nuevo secretariado nacional de la CTC, organismo que desde julio de 2025 encabeza Osnay Miguel Colina Rodríguez, designado tras la destitución de Ulises Guilarte después de 12 años al frente de la central obrera.