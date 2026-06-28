«¿Qué hago con el dinero?»: cubana intenta comprar comida y le rechazan billetes de 20 pesos en Mayabeque

Billetes de 20 pesos, otro obstáculo en Cuba: protectora no pudo comprar alimento para más de 60 animales

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Una activista cubana que cuida a más de 60 animales en su refugio en Mayabeque denunció en Facebook una situación que resume la trampa económica que viven miles de cubanos: salió a comprar hígado con billetes en mano porque en el negocio al que iba no aceptaban transferencias, y cuando puso los billetes de 20 pesos sobre la mesa en una mipyme, le dijeron que tampoco los aceptaban.

Mileydis Suárez, quien gestiona el refugio «El Jardín de las Mascotas», describió la situación con una pregunta que lo dice todo: «¿Qué hago con el dinero?».

«Hoy salí a buscar comida con dinero en mano porque transferencia no quieren aceptar... cuando encontré una mipime de las tantas había hígado, pedí 6... sabes que cuando puse los billetes de 20 en la mesa me dijeron que no lo aceptaban y así es cómo el cubano come cubano... no nos estamos ayudando», escribió en su publicación.

La protectora señaló que en un refugio no hay margen para perder horas buscando dónde aceptan un método de pago u otro: «En un refugio no hay tiempo para estar caminando horas preguntando donde aceptaban transferencia donde y donde».

El episodio ilustra una paradoja que se ha vuelto cotidiana en Cuba: los bancos entregan principalmente billetes de baja denominación —de cinco, 10 y 20 pesos—, pero una parte creciente del comercio privado los rechaza por considerarlos poco prácticos, al tiempo que muchos negocios tampoco admiten transferencias bancarias.

Esa segunda negativa es además ilegal. La Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba obliga a todos los negocios a aceptar pagos electrónicos sin recargos que desincentiven su uso, con multas de entre 20 y 60 cuotas —hasta 60,000 pesos— por incumplimiento.

Pese a ello, la práctica de rechazar transferencias o cobrar comisiones por usarlas se ha extendido, y en junio se denunció un recargo del 10% por pagar con transferencia en un restaurante de La Habana.

El contexto agrava aún más la situación. En junio de 2026, la crisis de liquidez alcanzó un punto crítico: el gobierno de Granma admitió no tener efectivo para pagar pensiones a más de 111,000 jubilados de la provincia, y los cajeros automáticos en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey están vacíos, con límites de retiro de apenas 500 pesos mensuales.

Para Mileydis Suárez, las consecuencias son directas e inmediatas: sin comida, los animales a su cargo no comen. Por eso dio un paso que reconoció como inédito para ella en redes sociales y pidió ayuda en efectivo: «Hoy pido algo que nunca he dicho en redes pero si eres de los que puedes ayudar enviando dinero efectivo sería como salvar diario más de 60 animales».

La protección animal en Cuba opera en un vacío institucional: no existe un marco legal que reconozca ni apoye los refugios privados, y los activistas dependen exclusivamente de donaciones individuales.

Casos como el de Odalis Hernández Marín, que cuida a 60 perros y dos gatos en La Habana, o el de la anciana Hilda, protectora de más de 50 gatos en Alamar que en 2024 quedó enferma y sin comida para sus animales, muestran que la situación de Mileydis no es excepcional.

«Sé que decir corazón las personas pasan una transferencia para ayudar, pero qué difícil se está haciendo a los protectores cada día. Dios nos cuide», cerró la animalista en su publicación.