«No se ve un turista»: artista cubano teme posible cierre de puestos en Almacenes San José en La Habana

Sin turistas, sin ventas y con puestos cerrados: la crisis golpea a Almacenes San José

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Un pintor cubano con más de tres décadas de trayectoria en los Almacenes San José de La Habana Vieja advirtió que el cierre del emblemático mercado de arte y artesanía podría ser inminente, tras constatar semanas sin visitantes extranjeros y una planta baja con decenas de puestos clausurados.

Jorge Delgado compartió su testimonio en Facebook con un tono de resignación difícil de disimular: «Hoy estuve en la feria, y el reflejo y la impresión que recibí, es que los días para que cierren los almacenes San José están contados, en la parte de arriba que es donde exponemos los pintores nuestros cuadros, no se ve un turista hace ya varias semanas».

Delgado lleva 35 años exponiendo sus cuadros en ese recinto, lo que convierte su reflexión en algo más que una queja: es el duelo anticipado de quien ve desaparecer el espacio que definió su vida profesional.

«Si no hay turistas en Cuba no tiene sentido que estemos pagando, uno lo hace porque lo último que se pierde es la esperanza», escribió el artista, antes de reconocer que «solución inmediata no se ve».

El panorama que describe no es exclusivo de los Almacenes San José.

Otros usuarios que respondieron a su publicación confirmaron que la crisis se extiende por toda la ciudad y más allá. Roberto Segundo Rodriguez Hernandez señaló que «la feria de Obispo también está vacía», mientras Carlos Manuel Deus Marcote apuntó que en Varadero ocurre lo mismo: «Seguir pagando impuestos sin tener a quien venderle y gastar un buen dinerito en transporte. No hay modo de entender eso».

El artista visual Jorge Luis Betancourt fue aún más contundente: «Realmente es absurdo pagar por algo sin beneficios. Aquí todo ha sucumbido y turistas, lo dudo. Hemos tocado fondo irremediablemente. Hay que reinventarse y no creo que sea en el arte. Como artista visual colgué los pinceles desde la pandemia».

La desolación que describe Delgado tiene un respaldo estadístico brutal.

Cuba recibió apenas 328,608 turistas entre enero y abril de 2026, un desplome del 55,8% respecto al mismo período del año anterior. En marzo, la cifra mensual se hundió hasta los 35,561 visitantes, una caída del 79% interanual.

En el pico de 2019, la isla recibió 4,6 millones de turistas. Si se mantiene el ritmo actual, 2026 podría cerrar con menos de un millón de visitantes, el peor registro desde la pandemia.

Las causas son múltiples y estructurales: escasez de combustible de aviación que provocó cancelaciones masivas de vuelos, sanciones estadounidenses contra cadenas hoteleras, apagones prolongados y un deterioro generalizado de la infraestructura turística.

La ocupación hotelera en Cuba cayó por debajo del 10% en el primer trimestre del año.

Los Almacenes San José, ubicados en la Avenida del Puerto frente al puerto habanero, fueron inaugurados como feria de artesanía el 1 de noviembre de 2009 tras una restauración impulsada por la Oficina del Historiador de La Habana.

El edificio tiene raíces que datan de 1847 y alberga más de 100 puestos donde artesanos y creadores cubanos comercializan pinturas, textiles, cerámica, bisutería y cuero.

Ange Rivero resumió con pocas palabras lo que muchos sienten al recorrer La Habana Vieja: «Estuve en la hab vieja y salí destruido por ver todo vacío». Willy Santiesteban cerró con una frase que parece epitafio: «Fue bonito... mientras duró».