Turismo en Cuba se desploma: Llega un 55% menos de visitantes en 2026

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Cuba recibió apenas 328.608 turistas internacionales entre enero y abril de 2026, un 55,8% menos que en el mismo período del año anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El mes de abril fue especialmente devastador: solo 30.551 visitantes llegaron a la isla en todo el mes, una cifra que refleja el derrumbe acelerado de uno de los sectores más importantes de la economía cubana.

El colapso responde a una combinación de factores que se retroalimentan: la grave crisis económica y energética que sufre la dictadura, la escasez de combustible de aviación provocada por las presiones de Washington, y la cancelación masiva de rutas aéreas internacionales.

Desde enero, las principales conexiones aéreas desde Canadá y Rusia fueron suspendidas por falta de combustible, y muchos hoteles cerraron sus puertas de forma temporal por ausencia de clientes.

Las aerolíneas españolas Iberia y World2Fly también anunciaron la suspensión progresiva de sus frecuencias; esta última realizó su último vuelo Madrid-La Habana el pasado miércoles.

Por países de origen, Canadá —el principal mercado emisor— aportó solo 125.444 visitantes entre enero y abril, una caída del 63,8% interanual.

Rusia envió apenas 21.050 turistas en el mismo período, un descenso del 56,7%.

Todos los mercados registran caídas considerables; incluso los menos afectados, Argentina y China, superan el 20% de descenso.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior, otro de los pilares del sector, también se redujeron un 41,2% en los primeros cuatro meses del año, hasta las 46.173 personas.

El colapso del turismo cubano deja a unas 300.000 personas vinculadas al sector desempleadas o subempleadas, con una ocupación hotelera que se sitúa en apenas el 21%.

Cadenas como Meliá cerraron al menos tres hoteles, y Gaviota clausuró 20 instalaciones en Cayo Santa María, dejando a más de 7.000 trabajadores sin empleo.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del régimen cubano, por su aporte al producto interior bruto y por la entrada de divisas que representa, habitualmente entre las más importantes junto con los servicios profesionales y las remesas.

La situación contrasta con la de destinos caribeños competidores como Punta Cana y Cancún, que registran máximos históricos de visitantes.

Cuba cerró 2025 con apenas 1,81 millones de turistas, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones y los 2,2 millones de 2024, según datos que ya apuntaban al peor año desde 2002 excluyendo la pandemia.

Las cifras actuales quedan muy lejos de los máximos históricos de 4,6 millones de visitantes en 2018 y 4,2 millones en 2019, años ligados al deshielo diplomático entre La Habana y Washington, y anticipan que 2026 podría cerrar como el peor año para el turismo cubano en al menos dos décadas.