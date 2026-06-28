Caos en Venezuela tras decisión del gobierno de limitar el acceso a La Guaira

El régimen chavista desató una ola de indignación este sábado al imponer un sistema de acreditación obligatoria para ingresar a La Guaira, la zona más devastada por los terremotos del 24 de junio, generando largas filas de médicos, voluntarios y familiares de damnificados frente a El Poliedro de Caracas en medio de una emergencia que ya suma al menos 1,430 fallecidos confirmados.

Desde el 26 de junio, el gobierno exige a cualquier persona que quiera ingresar al litoral central —ya sea personal médico, voluntario o familiar de víctimas— obtener una acreditación en El Poliedro con tres requisitos: cédula de identidad laminada, correo electrónico para recibir un código QR y, en caso de viajar en vehículo, el carnet de circulación.

El ministro Diosdado Cabello anunció además la restricción total de acceso a La Guaira a partir de las 8:00 p.m. de este sábado, argumentando riesgo sanitario por cadáveres en descomposición y congestionamiento vial.

La implementación del sistema colapsó desde las primeras horas. El periodista Robert Lobo reportó desde el lugar que para las 11:00 a.m. ya se habían acreditado unas 600 personas, pero las filas seguían siendo masivas y la espera superaba las tres horas en varios momentos del día.

El sistema tecnológico de registro también falló en repetidas ocasiones, agravando el caos. Las autoridades dividieron a los solicitantes en tres categorías —personal médico, transportistas de carga y voluntarios con vehículos o motos— en un intento de ordenar el proceso que, según los testimonios, resultó insuficiente.

Uno de los casos que más circuló en redes fue el del ciudadano Abraham Mijares, quien llegó al Poliedro pasada la medianoche y fue rechazado. «Son la 1 y 32 de la madrugada... llegué a la puerta del Poliedro y el guardia que me atiende me dice: 'No, ya cerramos, para mañana a las 8 de la mañana'. Y yo le digo al tipo: ¿ustedes trabajan en horario de oficina?», relató en un vídeo publicado en Instagram que acumuló más de 644,000 reproducciones.

La indignación también se expresó en la autopista Caracas-La Guaira, donde un ciudadano captado en vídeo gritaba su frustración ante los militares: «¡Esto es una contingencia, hermano! ¡Esto es un ejército, hermano! ¡Para eso es un ejército!».

Un reportero de Alerta News 24 describió la situación con crudeza: «Hasta las personas para ir a buscar sus familiares tienen que hacer esta cola para solicitar el permiso para bajar a La Guaira. Parece un poco inhumano porque en La Guaira necesitan ayuda».

La periodista Gabriela Avendaño señaló directamente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez como responsable del bloqueo y calificó el proceso de «kafkiano y humillante». «Cuando un gobierno convierte la burocracia en una muralla contra la solidaridad, deja de ser incompetencia… se convierte en crueldad calculada», escribió en su cuenta de Twitter.

El contexto agrava la gravedad de la medida: la ONU estima entre 50,000 y 54,000 desaparecidos, el Aeropuerto de Maiquetía permanece inhabilitado y más de 250 edificaciones colapsaron en el estado La Guaira. Cientos de venezolanos venían movilizando insumos en motocicletas de forma espontánea desde los primeros días tras el sismo, antes de que el gobierno impusiera las restricciones.

«La solidaridad venezolana está lista y organizada. Quien la está frenando es el régimen», concluyó Avendaño, mientras activistas y opositores exigían acreditación inmediata, corredores humanitarios reales y transparencia en la gestión de la emergencia.