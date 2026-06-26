Venezolanos llevan ayuda en motos a los damnificados por los sismos en La Guaira

Ante la devastación causada por los terremotos del miércoles en Venezuela, cientos de ciudadanos se movilizaron de forma espontánea hacia el estado La Guaira cargando insumos en motocicletas y vehículos particulares, en una respuesta popular que la líder opositora María Corina Machado destacó en sus redes sociales.
«Así somos los venezolanos… Vean esto, la gente llevando insumos en motos y carros camino a Vargas. Es la hora de servir y organizarnos. Unidos, más que nunca», escribió Machado en X, acompañando el mensaje con imágenes de motociclistas circulando por la carretera hacia la zona costera más golpeada por los sismos.
Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio a las 6:04 pm con epicentros en el estado Yaracuy y apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro.
La Guaira concentró los daños más graves: 250 edificios colapsados, el Hospital José María Vargas destruido junto a otros siete centros de salud, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cerrado por los desperfectos, lo que complicó severamente la llegada de ayuda internacional.
Su geografía -encajonada entre el mar Caribe y la cordillera de la Costa, con acceso terrestre limitado principalmente a la autopista Caracas-La Guaira- convirtió a las motocicletas en el medio más eficaz para sortear tramos dañados y llevar alimentos, agua y medicamentos a las zonas afectadas.
Este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó 589 fallecidos y 2,980 heridos, con 157 desaparecidos y al menos 200 personas aún atrapadas bajo escombros.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja -su nivel máximo- y estimó con 42 % de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.
En Catia La Mar, según reportó El País, vecinos removían escombros con machetes, martillos y gatos hidráulicos ante la ausencia de maquinaria oficial, mientras familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los derrumbes.
Machado también exigió respuesta internacional: «Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas».
La ayuda exterior comenzó a fluir desde varios países: El Salvador desplegó 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos; México envió a los «Topos», sus rescatistas especializados; y el secretario de Estado Marco Rubio anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos por instrucción del presidente Trump.
El Servicio Geológico de EE.UU. cataloga estos terremotos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, superando en magnitud sísmica a todos los eventos previos documentados en el país, incluida la Tragedia de Vargas de 1999.
Preguntas frecuentes sobre los terremotos en Venezuela y la respuesta ciudadana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo han respondido los ciudadanos venezolanos ante los terremotos en La Guaira?
Los ciudadanos venezolanos han respondido de forma espontánea y solidaria, movilizándose en motocicletas y vehículos particulares para llevar insumos a los damnificados en La Guaira. Esta acción fue destacada por líderes opositores como un ejemplo de unidad y servicio en tiempos de crisis.
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¿Cuál ha sido el impacto de los terremotos en el estado La Guaira?
El estado La Guaira ha sufrido los daños más graves, con 250 edificios colapsados, varios hospitales destruidos y el aeropuerto internacional cerrado. La geografía del área ha complicado las labores de rescate y la llegada de ayuda internacional, destacando el uso de motocicletas para acceder a zonas afectadas.
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¿Qué asistencia internacional ha recibido Venezuela tras los terremotos?
Venezuela ha recibido ayuda de varios países, incluyendo rescatistas de El Salvador, México y equipos de búsqueda de Estados Unidos. La comunidad internacional ha respondido con recursos para atender la emergencia, aunque la situación sigue siendo crítica debido a las dificultades logísticas y el alcance del desastre.
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¿Qué proyecciones se tienen respecto al número de víctimas de los terremotos en Venezuela?
El Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas, con un 42% de probabilidad. Estas cifras reflejan la magnitud potencial de la catástrofe y subrayan la necesidad de una respuesta internacional coordinada para mitigar el impacto.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.