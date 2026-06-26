Venezolanos llevan ayuda en motos a los damnificados por los sismos en La Guaira

Ante la devastación causada por los terremotos del miércoles en Venezuela, cientos de ciudadanos se movilizaron de forma espontánea hacia el estado La Guaira cargando insumos en motocicletas y vehículos particulares, en una respuesta popular que la líder opositora María Corina Machado destacó en sus redes sociales.

«Así somos los venezolanos… Vean esto, la gente llevando insumos en motos y carros camino a Vargas. Es la hora de servir y organizarnos. Unidos, más que nunca», escribió Machado en X, acompañando el mensaje con imágenes de motociclistas circulando por la carretera hacia la zona costera más golpeada por los sismos.

Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio a las 6:04 pm con epicentros en el estado Yaracuy y apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro.

La Guaira concentró los daños más graves: 250 edificios colapsados, el Hospital José María Vargas destruido junto a otros siete centros de salud, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cerrado por los desperfectos, lo que complicó severamente la llegada de ayuda internacional.

Su geografía -encajonada entre el mar Caribe y la cordillera de la Costa, con acceso terrestre limitado principalmente a la autopista Caracas-La Guaira- convirtió a las motocicletas en el medio más eficaz para sortear tramos dañados y llevar alimentos, agua y medicamentos a las zonas afectadas.

Este viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó 589 fallecidos y 2,980 heridos, con 157 desaparecidos y al menos 200 personas aún atrapadas bajo escombros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja -su nivel máximo- y estimó con 42 % de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.

En Catia La Mar, según reportó El País, vecinos removían escombros con machetes, martillos y gatos hidráulicos ante la ausencia de maquinaria oficial, mientras familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los derrumbes.

Machado también exigió respuesta internacional: «Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas».

La ayuda exterior comenzó a fluir desde varios países: El Salvador desplegó 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos; México envió a los «Topos», sus rescatistas especializados; y el secretario de Estado Marco Rubio anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos por instrucción del presidente Trump.

El Servicio Geológico de EE.UU. cataloga estos terremotos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, superando en magnitud sísmica a todos los eventos previos documentados en el país, incluida la Tragedia de Vargas de 1999.