Cruce confirmado: Portugal vs. Croacia en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Portugal y Croacia se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el próximo jueves 2 de julio, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo.

El partido está programado para las 23:00 UTC —las 19:00 hora de Cuba— en el BMO Field de Toronto, Canadá, estadio que ya fue escenario de la victoria croata ante Panamá durante la fase de grupos.

Portugal llega al cruce como segundo clasificado del Grupo K con 5 puntos, fruto de una victoria, dos empates y una diferencia de goles de +5 en seis tantos anotados.

La fase de grupos lusa estuvo marcada por la irregularidad: un decepcionante empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut —donde João Neves adelantó a los seis minutos pero Yoane Wissa igualó antes del descanso—, seguido de una goleada histórica de 5-0 sobre Uzbekistán.

Fue precisamente en ese partido ante Uzbekistán donde Cristiano Ronaldo anotó un doblete en los minutos seis y 39, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Con esos dos goles, Ronaldo alcanzó 10 tantos mundialistas, superando a Eusébio como máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo.

Sin embargo, la selección lusa cerró la fase con un empate sin goles ante Colombia en Miami que le arrebató el liderato del grupo: Colombia terminó primera con 6 puntos, dejando a Portugal en el segundo puesto.

Croacia, por su parte, llegó a los dieciseisavos como segunda del Grupo L con 6 puntos tras un recorrido también lleno de altibajos.

El combinado croata arrancó con una derrota por 4-2 ante Inglaterra en Dallas —con goles de Martin Baturina y Petar Musa para los balcánicos—, se recuperó con una victoria 1-0 sobre Panamá gracias a un tanto de Ante Budimir y cerró la fase con un triunfo 2-1 ante Ghana en Filadelfia que le garantizó el pase.

Luka Modrić y Joško Gvardiol son las figuras de referencia del equipo croata en este Mundial, según destacó la cobertura del torneo tras la victoria ante Ghana que selló su clasificación.

En el historial general entre ambas selecciones —todas las competiciones desde 2005—, Portugal domina con claridad: seis victorias, un empate y una derrota en ocho partidos disputados.

El último duelo entre ambas fue una contundente victoria portuguesa por 4-1 en la UEFA Nations League el 6 de septiembre de 2020 en Oporto, aunque en el contexto de una Copa del Mundo nunca habían coincidido hasta ahora.

El ganador del partido del 2 de julio avanzará a la siguiente ronda del cuadro eliminatorio de un Mundial 2026 que, al ampliar el torneo a 48 selecciones, incorpora por primera vez en la historia una fase de dieciseisavos de final antes de los octavos.