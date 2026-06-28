Cruce confirmado: inédito encuentro Colombia vs. Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

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Colombia y Ghana se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el viernes tres de julio, en un duelo que marcará historia: ambas selecciones nunca se han enfrentado en un partido oficial de categoría A, lo que convierte este cruce en un estreno absoluto entre dos naciones con trayectorias mundialistas bien distintas.

El partido está programado para las 01:30 UTC del viernes cuatro de julio —equivalente a las 21:30 hora de Cuba del jueves tres—, en el Kansas City Stadium, el Arrowhead Stadium renombrado temporalmente para el torneo.

El recinto, con capacidad para 69,045 espectadores, alberga en total seis partidos del Mundial 2026, incluido un cuarto de final previsto para el 11 de julio. La sede definitiva del encuentro aún no ha sido confirmada oficialmente.

Colombia llega al cruce como líder indiscutible del Grupo K con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate en tres partidos, con cuatro goles a favor y uno en contra.

Los cafeteros arrancaron el torneo el 17 de junio con una contundente victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

En la segunda jornada, Colombia derrotó 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, con un tanto de Daniel Muñoz al minuto 76, resultado que les aseguró la clasificación de forma anticipada. El sábado pasado cerraron la fase de grupos con un empate sin goles ante Portugal, también en Guadalajara, consolidando el primer lugar del grupo.

Muñoz, del Crystal Palace, anotó en dos de los tres partidos de la fase de grupos. Luis Díaz, del Bayern Múnich, fue el otro gran referente ofensivo del equipo, con gol ante Uzbekistán y actuaciones destacadas a lo largo de la fase inicial.

Ghana, por su parte, llegó al cruce por la vía más estrecha. Los africanos clasificaron como mejor tercero del Grupo L con 4 puntos, tras una fase de grupos irregular. Debutaron con una victoria 1-0 ante Panamá gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90, empataron sin goles con Inglaterra en el Gillette Stadium y cayeron 1-2 ante Croacia el sábado pasado en Filadelfia en la última jornada.

Esa derrota ante Croacia los dejó terceros del Grupo L, pero con los méritos suficientes para colarse entre los mejores terceros del torneo y acceder a los dieciseisavos. El Grupo L terminó con Inglaterra primera con 7 puntos, Croacia segunda con seis, Ghana tercera con cuatro y Panamá eliminada sin puntos.

Al frente de Ghana se encuentra el técnico portugués Carlos Queiroz, con una dilatada experiencia en torneos mundiales. Entre los jugadores más determinantes de los africanos figuran Iñaki Williams, Jordan Ayew y Thomas Partey, piezas clave del esquema del seleccionador.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final del primer Mundial de la historia con 48 selecciones participantes, en un torneo que se celebra entre México, Estados Unidos y Canadá hasta el 19 de julio de 2026.