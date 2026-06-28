Argentina derrota a Jordania, firma pleno de victorias y avanza como líder del Grupo J

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Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con autoridad: venció a Jordania 3-1 el sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y termina primera del Grupo J con pleno de nueve puntos en tres partidos.

El partido comenzó con dominio albiceleste desde el pitido inicial. Giovani Lo Celso abrió el marcador en el minuto 19 con un remate de campo, y Lautaro Martínez amplió la ventaja en el 31' desde el punto penal para dejar el 2-0 al descanso.

En el segundo tiempo, Jordania reaccionó gracias a sus cambios: Mousa Tamari, recién ingresado en el 46', descontó en el 55' para poner el 1-2 y mantener viva la esperanza jordana.

La respuesta argentina llegó de inmediato desde el banco. En el minuto 60, el seleccionador realizó tres sustituciones simultáneas, entre ellas la entrada de Lionel Messi. El capitán no tardó en sentenciar: en el 80' anotó el 1-3 definitivo, su sexto gol en este Mundial.

Las estadísticas reflejaron el dominio argentino a lo largo de los 90 minutos: 73% de posesión, 12 tiros frente a cinco, cuatro remates a puerta contra uno, y seis córners por uno. Jordania acumuló dos tarjetas amarillas —Abu Taha en el 17' y Al Arab en el 64'— mientras Argentina no recibió ninguna.

Con este resultado, la selección albiceleste cierra el Grupo J del Mundial 2026 con nueve puntos, ocho goles a favor y solo uno en contra, una diferencia de +7 que la sitúa como la selección más sólida de la fase de grupos.

Jordania, que ya llegaba eliminada al encuentro, se despide del torneo con tres derrotas, cero puntos y una diferencia de goles de -5.

En la otra llave de la jornada, Austria y Argelia empataron 3-3, lo que deja a ambas con cuatro puntos y disputando el segundo puesto del grupo, con Argelia aún con posibilidades de avanzar como mejor tercero.

Messi suma ya seis goles en este Mundial, tras el hat-trick ante Argelia y el doblete ante Austria que le convirtieron en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos.

Argentina tiene ya definido su rival en los dieciseisavos de final: enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.