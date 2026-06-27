Argentina vs Cabo Verde: fecha, hora y todo lo que debes saber del partido de dieciseisavos en el Mundial 2026

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Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el viernes 3 de julio a las 22:00 UTC (18:00 hora de Cuba) en el Hard Rock Stadium de Miami, en uno de los cruces más llamativos de la fase eliminatoria.

La vigente campeona del mundo llega al duelo como líder indiscutida del Grupo J, con 6 puntos y pleno de victorias: 3-0 ante Argelia el 16 de junio en Kansas City y 2-0 ante Austria el 22 de junio en Dallas. En esos dos partidos, Lionel Messi fue el único goleador del equipo, con un hat-trick ante Argelia y un doblete ante Austria, acumulando cinco goles en la fase de grupos y convirtiéndose en el máximo goleador histórico solitario de los Mundiales con 18 tantos, por encima de Miroslav Klose (16) y Marta Vieira (17). La defensa argentina no recibió ningún gol en la fase de grupos.

Del otro lado, Cabo Verde protagoniza el relato más sorprendente del torneo. La selección africana, que debuta por primera vez en su historia en una Copa del Mundo, cerró la fase de grupos invicta con tres empates: 0-0 ante España el 15 de junio en Atlanta, 2-2 ante Uruguay el 21 de junio en Miami y 0-0 ante Arabia Saudita este sábado en Houston.

El empate ante España en su debut mundialista fue histórico: ninguna selección había logrado mantener la portería a cero en su estreno ante una potencia desde Trinidad y Tobago en 2006. El portero Vozinha, de 40 años, realizó siete atajadas y fue elegido MVP de ese partido. Ante Uruguay, Kevin Pina anotó el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

La selección caboverdiana terminó segunda del Grupo H con 3 puntos y diferencia de goles de cero, avanzando gracias a la derrota de Uruguay ante España en la jornada final. El delantero Dailon Livramento (25 años, Casa Pia A.C.) es la principal referencia ofensiva del equipo, con siete goles y una asistencia en 21 partidos con la selección desde 2024.

No existe historial previo de enfrentamientos entre ambas selecciones en competiciones oficiales de la FIFA, por lo que el duelo del 3 de julio será el primero entre Argentina y Cabo Verde a nivel mundialista. El ganador avanzará a los octavos de final del torneo.