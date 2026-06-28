Los daños tras los terremotos en Venezuela se estiman en 6.700 millones de dólares, según la ONU

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifró este sábado en 6.700 millones de dólares los daños directos causados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, según una evaluación preliminar publicada por la agencia EFE basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del organismo.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados los más potentes registrados en el país desde 1900.

La estimación del PNUD —que maneja un rango de entre 4.700 y 8.700 millones de dólares— se obtuvo mediante modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales procesados en las horas posteriores a los sismos.

La cifra equivale a aproximadamente el 6% del PIB venezolano y abarca únicamente los daños físicos directos en viviendas, vehículos, edificios y comercios, sin incluir afectaciones a la infraestructura, interrupciones económicas más amplias ni los costos de reconstrucción a largo plazo.

El propio organismo advierte que el impacto total suele calcularse entre 1,5 y tres veces el valor de los daños directos, lo que situaría la factura real entre 10.050 y 20.100 millones de dólares.

El PNUD estima que 1,7 millones de estructuras se encontraban en las zonas afectadas, que incluyen la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

Los datos del organismo también apuntan a posibles interrupciones del suministro eléctrico en partes de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua.

«La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva», señaló Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela.

Thais añadió que «cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo colocando la resiliencia en el centro», de modo que la recuperación no solo restablezca lo perdido sino que construya «un futuro más sostenible».

En cuanto al balance humano, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que los terremotos han dejado 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, además de 3.142 familias damnificadas.

«A esta hora (…) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida», declaró Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

La zona más devastada es el estado costero de La Guaira, donde colapsaron 250 edificios y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permaneció cerrado.

La ONU, por su parte, maneja cifras que apuntan a más de 50.000 desaparecidos tras los sismos, mientras que en total unos 6,76 millones de personas han resultado afectadas.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó que el organismo instaló tres hospitales de campaña en La Guaira para atender a los heridos en el lugar, sin necesidad de trasladarlos a centros sanitarios de Caracas.

Rampolla describió la situación en La Guaira como grave y advirtió que todavía falta llegar a «muchos» edificios para verificar si quedan personas atrapadas con vida.

Ya llegó además un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo insumos para la potabilización del agua, y más de 16 países desplegaron más de 1.600 rescatistas y 100 perros rastreadores en el país.

Antes de los terremotos, Venezuela ya atravesaba una profunda crisis humanitaria: ocho millones de personas necesitaban asistencia, según la ONU, lo que agrava aún más el alcance de la catástrofe.

El PNUD advirtió que la estimación de impacto seguirá evolucionando a medida que se disponga de mayor información sobre el terreno.