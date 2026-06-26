Cifras de la ONU: Podría haber 50,000 desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) maneja cifras que apuntan a que el número de desaparecidos por los sismos que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles podría alcanzar las 50,000 personas.

Fuentes de esa oficina precisaron a la agencia EFE que se trata de datos no confirmados ni atribuibles directamente a la ONU como cifra oficial, y que se manejan de forma paralela al balance verificado de 920 muertos y 3,360 heridos reportado por las autoridades venezolanas.

La cifra resulta aún más alarmante a la luz de los datos que recoge Newsweek: al cierre de este viernes se habían reportado 57,287 personas desaparecidas, de las cuales 49,519 no tenían ningún tipo de contacto con sus familiares o allegados.

El doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpeó la región el miércoles 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia entre ambos eventos, es el más potente registrado en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que le asignó Alerta Roja por el impacto estimado.

La magnitud de la catástrofe se refleja también en las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluyendo dos millones en la capital, Caracas.

Los daños más graves se concentran en el estado La Guaira, declarado «zona de desastre», donde colapsaron más de 100 edificios.

En Caracas, al menos dos estructuras se derrumbaron en el municipio Chacao y más de 90 resultaron dañadas, según reportes sobre los edificios derrumbados en la capital.

La respuesta internacional ha sido masiva: 30 equipos de búsqueda y rescate urbano procedentes de al menos 16 países —entre ellos Suiza, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Chile, Colombia y México— suman ya 1,600 efectivos y 100 perros rastreadores desplegados sobre el terreno o en camino.

Estados Unidos anunció una asignación de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria: 100 millones destinados a la OCHA y 50 millones para organizaciones locales.

La propia OCHA liberó 15 millones de dólares de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias, y la Cruz Roja Internacional lanzó un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos.

El régimen de Nicolás Maduro, que guardó silencio durante al menos hora y media tras los sismos antes de emitir un informe oficial, ordenó la militarización de La Guaira con 11,500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional, en una respuesta que combina labores de rescate con control del orden ante el riesgo de saqueos en una zona completamente devastada.

La crisis humanitaria preexistente en Venezuela —marcada por el colapso de infraestructuras tras décadas de gestión del régimen, cortes masivos de electricidad y telefonía, y la debilidad institucional— agrava de forma crítica la capacidad de respuesta del Estado, y dificulta el registro preciso de víctimas en las zonas más afectadas, lo que explica en parte la enorme brecha entre los muertos confirmados y la cifra de desaparecidos que maneja la ONU.